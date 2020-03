Les jeunes sont envahis par la musique et ça va: Babasónicos

▲ Babasónicos a 30 ans d’expérience.Photo publiée avec l’aimable autorisation d’Altafonte

De l’écriture

Journal La Jornada

Samedi 21 mars 2020, p. 7

Avec 30 ans sur scène jouant avec d’innombrables groupes, Babasónicos ressent, comme la première fois, l’émotion de sortir du nouveau matériel.

Diego Huma, guitariste et fondateur du groupe, nous raconte, en préambule, son parcours à travers les terres aztèques: «Dernièrement, nous venons trois fois par an, mais nous l’avons fait jusqu’à huit fois, en un an. Nous avons eu la chance d’appartenir à cette vague de rock mexicain, même argentins, des 20 dernières années. Nous avons commencé à jouer dans de petits endroits, comme La Diabla, Rockotitlán ou Foro Alicia; de même à Guadalajara, à Monterrey.

La première fois que Zoé est allée à Guadalajara, nous avons joué ensemble; De même, la première fois que Molotov a joué en direct, nous y étions. Et la première fois que nous avons joué ici, c’était avec Julieta Venegas, fraîche de Tijuana No, et le Café Tacuba, tous les trois à l’UNAM en 1994. Nous avons tourné avec eux tous.

Maintenant, en 2020, ils sont venus au Mexique pour quelques présentations importantes: “Nous sommes venus pour faire le Vive Latino puis Pa’l Norte, qui a été suspendu en raison de la situation actuelle.” De même, parmi les plans des créateurs de Shambala by Aztec land, est de présenter un nouvel enregistrement. Diego commente: «Nous avons une carrière expérimentale et indépendante qui n’appartient pas à une entreprise. Nous avons 12 albums en compagnie et environ six indépendants. Cette fois, notre dernière production sortira sur vinyle. Et ce sera ici au Mexique; nous avons dit que nous allons donner une chance à cette chanson. Après avoir fait la tournée d’Arguable, nous avons enregistré Enough. Nous sommes venus présenter le premier à Vive Latino et maintenant, montrant nos visages, nous présentons Suficiente et sa vidéo. Le thème porte sur l’absence, le présent, le dopage et en même temps, cette situation dans laquelle on se sent seul, mais s’accompagne de sa propre mentalité qui lui parle. La chanson dit à un moment donné: “Fermez le haut-parleur à l’intérieur de moi”, celui qui ne vous laisse pas planifier votre vie en paix. “

Diego assure que la chanson a un son très sonore pour nous, que nous sommes très demandeurs, éclectiques, et c’est très bien, car les jeunes sont envahis par des milliers de musique; ils peuvent écouter un reggaeton, un rap, une ballade, un ranchera. Ils peuvent tout mélanger et rien ne se passe. Nous étions considérés comme des musiciens rares. et cette chanson a un peu de rap; en raison de la façon dont il est composé, il a une structure très dépouillée et ils entrent et sortent sans marquer ce qu’est un chœur, une strophe. Au milieu de la chanson, il y a un rap, mais la chanson est un rêve de boléro, de rap.

Quant aux paroles, le guitariste détaille: «Les paroles viennent d’Adrián et, personnellement, je pense que c’est un poète extraordinaire; il y a très peu de poètes comme lui. Nous avons la chance d’avoir un parolier, si connecté avec les gens, qui peut transmettre un tel sentiment quotidien et personnel pour tout le monde. C’est agréable d’entendre quand quelqu’un vous dit que la lettre a été faite pour lui, qu’il l’a vécue, c’est ce qu’il comprend. Parfois même pas Adrian sait ce que disent les paroles, et tout le monde a son interprétation; Et j’ai aussi le mien, parce que je connais Adrian.

Mais j’aime quand les gens interprètent c’est leur chanson. Ils sont sûrs de l’avoir fait pour eux. Cela arrive aux grands compositeurs, mais c’est bien que ça nous arrive aussi, conclut le musicien de Buenos Aires.

.