Les jeux de lancement de PlayStation 5 potentiellement révélés dans une autre grosse fuite – .

Maintenant que l’événement de lancement de PlayStation 5 en février a été presque confirmé, les trois choses que tout le monde veut savoir sont la date de sortie, le prix et la gamme de jeux qui seront disponibles au lancement. Tous ces éléments devraient être révélés lors de l’événement, mais l’un des éléments de la fuite massive de 4chan que nous n’avons pas encore abordés est les jeux qui ont été mentionnés comme des titres de lancement potentiels pour la PS5 – certains plus crédibles que d’autres.

Selon la fuite, Gran Turismo 7, MLB The Show 21, Demon’s Souls Remastered, Godfall et une toute nouvelle IP du SIE Santa Monica Studio appelée Legendz seront tous annoncés comme titres de lancement de la PS5. De ces cinq jeux, Godfall de Gearbox Software est le seul à avoir été officialisé par le studio qui y travaille.

Quelle que soit la véracité de la fuite, aucun de ces jeux n’est particulièrement farfelu pour le lancement d’une console PlayStation 5. La dernière entrée numérotée de la série Gran Turismo a plus de six ans, MLB The Show est une sortie annuelle inévitable, et les fans des jeux Dark Souls demandent depuis des années un remasterisateur Demon’s Souls.

En outre, Jason Schreier de Kotaku (qui vient de révéler que Horizon Zero Dawn arrivera sur PC plus tard cette année) a déclaré dans un récent épisode du podcast Splitscreen que les jeux de première partie révélés pour la PS5 le mois prochain seront exclusifs à la PS5. En d’autres termes, contrairement à l’ardoise de lancement de la Xbox Series X, les jeux PS5 d’origine de Sony ne seront pas rétrocompatibles avec la PS4. Si vous voulez les jouer, vous devrez mettre à niveau.

Enfin, la fuite de 4chan prétend également que Sony va également taquiner un tas de futures versions lors de l’événement de février, y compris un nouveau jeu Horizon Zero Dawn, la suite de Marvel’s Spider-Man, un nouveau jeu Crash Bandicoot, un jeu de science-fiction de Naughty Dog, Final Fantasy 16, un nouveau jeu Resident Evil, et plus encore. Il est difficile de croire que Sony regroupera tout cela dans une seule émission, mais là encore, Sony saute l’E3 cette année.

Source de l’image: Djordje Novakov / Shutterstock

