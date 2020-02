Les jeux Godzilla ‘Monopoly’ et ‘Jenga’ arrivent bientôt de USAopoly!

USAopoly (The Op), un éditeur de jeux de premier plan, en collaboration avec Toho International, Inc., vient d’annoncer le lancement prochain en Amérique du Nord de deux nouveaux Godzilla jeux de table: Monopoly® et Jenga®!

Démolissez la compétition dans une version terrorisante de la ville du jeu de plateau classique avec Monopoly®: Godzilla. Commencez l’invasion en achetant, vendant et commercialisant des sites comme Monster Island, Goro’s Workshop et Kitakami Lake et prenez le contrôle des installations et des bases. Des jetons sculptés sur mesure de géants tels que Mothra, Godzilla, King Ghidorah et Mechagodzilla s’imposent facilement à tout ce qui se trouve sur leur chemin!

Et Godzilla est à nouveau en déchaînement, cette fois avec Jenga®: Godzilla! Retirez un bloc à la fois de la tour, puis empilez-le sur le dessus, tandis que Godzilla marche vers la tour, ce qui augmente la menace de destruction à chaque pas! Le dernier joueur à empiler un bloc au sommet de la tour sans le faire tomber remporte la partie!

“Depuis les années 1950, Godzilla a engendré une base de fans dans le monde entier”, explique John M. Davis, président et chef de la direction de l’Op. “Aujourd’hui, avec nos jeux, les fans plus âgés peuvent revivre avec nostalgie les souvenirs d’enfance tout en présentant à leurs familles et aux jeunes générations le monstre le plus vénéré du monde.”

“Voir ce que l’Op a fait pour introduire le monde de Godzilla dans ces jeux classiques a été une expérience tellement agréable”, explique Chris Mowry, Associate Brand Manager pour Toho International, Inc. “La façon dont ils adaptent la marque à ces jeux pour les rendre original et frais plaira à coup sûr aux fans de tous âges. »

MONOPOLY®: Godzilla et JENGA®: Godzilla Extreme Edition sera disponible partout en Amérique du Nord dans les magasins spécialisés ce printemps, avec un PDSF de 39,99 $ et 19,99 $, respectivement.