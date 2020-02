Les Jeux olympiques de Tokyo seront-ils annulés à cause du coronavirus?

Au milieu de la crise de l’épidémie meurtrière du nouveau coronavirus, il y a une question incessante que beaucoup pourraient se poser: les Jeux olympiques de Tokyo pourraient-ils être annulés à cause de Covid-19? Il reste encore cinq mois avant les prochains Jeux Olympiques, mais pendant ce temps, le coronavirus semble imparable alors qu’il continue de faire de plus en plus de morts. Cependant, et avec tout pronostic négatif, Les officiels japonais ne semblent laisser aucun virus ruiner les plans de réalisation des prochains Jeux Olympiques.

Le Japon est l’un des pays où les cas de coronavirus sont les plus confirmés. Jusqu’à présent, 838 cas de personnes infectées ont été confirmés … mais malgré la peur mondiale qui règne actuellement au Japon, les responsables ont déclaré qu ‘”il n’y a aucune raison d’annuler les Jeux”, selon Intelligencer. “Ni le report de ces activités n’aura d’impact sur la préparation globale des Jeux”, ont déclaré vendredi des responsables. après avoir reporté la formation des volontaires olympiques à Tokyo.

Le nouveau coronavirus a déjà tué plus de 2 000 personnes depuis le début de l’épidémie dans la ville de Wuhan, en Chine, obligeant des entreprises comme Apple à prendre des mesures de sécurité pour empêcher la propagation du virus. En plus des événements technologiques massifs tels que le Mobile World Congress 2020, qui aurait lieu cette semaine, ils ont également été annulés. En résumé, Covid-19 a provoqué une énorme incertitude mondiale.

Selon le virologue japonais Hitoshi Oshitani, la situation au Japon à la fin du mois de juillet ne peut être déchiffrée. Mais oui, Il faudra trouver une stratégie garantissant la sécurité des athlètes.

«Nous devons trouver la meilleure façon d’organiser des Jeux olympiques en toute sécurité. À l’heure actuelle, nous n’avons pas de stratégie efficace, et je pense qu’il peut être difficile d’avoir les Jeux olympiques [ahora]. Mais fin juillet, nous pourrions être dans une situation différente », a-t-il déclaré à l’Associated Press.

Les Jeux olympiques de 2020 avoir lieu entre le 24 juillet et le 9 août, bien que plusieurs tests de qualification aient déjà été reportés. En tout état de cause, le relais de la flamme olympique, qui traversera les 47 préfectures du Japon et auquel participeront 10 000 personnes, devrait toujours débuter le mois prochain et se dérouler sur les quatre prochains mois.

