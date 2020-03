Les Jeux olympiques d’été de 2020 vont «intensifier» la planification du coronavirus, sans l’annuler

La commission exécutive du Comité International Olympique (CIO) a annoncé son intention «d’accélérer la planification de ses scénarios» pour les prochains Jeux olympiques d’été de 2020 à Tokyo en raison de la pandémie mondiale de coronavirus – mais a souligné qu’une annulation des jeux n’est «pas à l’ordre du jour» . “

Les nouveaux scénarios s’articuleront autour de la modification des plans opérationnels existants pour les Jeux (actuellement programmés pour commencer le 24 juillet), en plus de tout changement potentiel à la date de début. «Cette étape permettra une meilleure visibilité de l’évolution rapide de la situation sanitaire dans le monde et au Japon. Il servira de base à la meilleure décision dans l’intérêt des athlètes et de toutes les autres personnes impliquées », a déclaré le CIO dans un communiqué. Le CIO espère terminer ces discussions «dans les quatre prochaines semaines».

Cependant, le conseil exécutif a insisté sur le fait qu ‘«une annulation des Jeux olympiques de Tokyo 2020 ne résoudrait aucun des problèmes ni n’aiderait personne. Par conséquent, l’annulation n’est pas à l’ordre du jour. »

Malgré des améliorations dans le pays hôte, le Japon, l’augmentation spectaculaire des épidémies de coronavirus et de nouveaux cas dans le monde est préoccupante et pourrait même remplacer les réglementations de sécurité les plus strictes mises en place, selon le conseil d’administration. Il y a aussi des questions sur la disponibilité des sites (y compris les réservations d’hôtel) et le calendrier des sports pour «au moins 33 sports olympiques», qui devraient presque certainement être adaptés.

Le report ou l’annulation des Jeux Olympiques pourrait avoir des effets importants sur l’économie mondiale. NBCUniversal a déjà vendu plus de 1,25 milliard de dollars en engagements publicitaires pour les jeux de cette année; en cas d’annulation (ou avec des notes nettement inférieures), NBC pourrait être contraint de libérer les annonceurs de leurs engagements ou d’offrir des produits de fabrication. Les Jeux olympiques sont également un véhicule promotionnel majeur pour les séries d’été et d’automne, ainsi que le prochain service Peacock (qui devrait offrir des centaines d’heures de contenu exclusif).

Le président du CIO, Thomas Bach, a adressé une lettre à la communauté internationale des athlètes, écrivant que «la vie humaine prime sur tout, y compris l’organisation des Jeux. Le CIO veut faire partie de la solution. Par conséquent, nous en avons fait notre principe directeur pour protéger la santé de toutes les personnes impliquées et contribuer à contenir le virus. Je souhaite, et nous travaillons tous pour cela, que l’espoir exprimé par tant d’athlètes, de CNO et de FI des cinq continents se réalise: qu’à la fin de ce tunnel sombre, nous traversons tous ensemble, sans savoir combien de temps c’est le cas, la flamme olympique sera une lumière au bout de ce tunnel. »