Les Jeux olympiques d’été de Tokyo 2020 sont reportés à l’année prochaine en raison d’un coronavirus – .

Les Jeux olympiques d’été de 2020 à Tokyo ont été reportés à l’année prochaine, tout comme les rapports l’ont dit plus tôt cette semaine.

Les craintes grandissantes face à la pandémie de coronavirus ont incité le Comité international olympique et le Premier ministre japonais Shinzo Abe à annoncer officiellement le retard.

Les Jeux olympiques auront lieu au plus tard à l’été 2021, bien que les dates réelles n’aient pas été annoncées.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

La pandémie de coronavirus vient de faire une autre grande victime: les Jeux olympiques d’été de 2020 qui devaient avoir lieu à Tokyo, au Japon, cet été entre le 24 juillet et le 9 août. La décision est désormais officielle après qu’un initié a révélé plus tôt cette semaine que les Jeux seraient reportés en raison de préoccupations croissantes liées aux coronavirus. La décision est désormais formelle, le Comité International Olympique (CIO) et le gouvernement japonais ayant accepté de retarder les Jeux d’environ un an.

“Nous avons convenu que les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo auront lieu au plus tard à l’été 2021”, a déclaré le Premier ministre japonais Shinzo Abe, selon le Wall Street Journal. Abe a ajouté que les préparatifs des Jeux de l’année prochaine commenceront bientôt.

«Dans les circonstances actuelles et sur la base des informations fournies par l’OMS aujourd’hui, le président du CIO et le Premier ministre du Japon ont conclu que les Jeux de la XXXIIe Olympiade à Tokyo doivent être reportés à une date au-delà de 2020 mais au plus tard à l’été 2021. , pour protéger la santé des athlètes, de toutes les personnes impliquées dans les Jeux Olympiques et de la communauté internationale », a indiqué une déclaration conjointe du CIO et du bureau du Premier ministre du Japon.

La décision n’est pas vraiment une surprise à ce stade, compte tenu de ce qui s’est passé dans le monde au cours des derniers mois. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que l’épidémie de coronavirus était une pandémie le 11 mars, qui semble maintenant être un souvenir lointain dans le passé. Depuis lors, les activités publiques dans des pays entiers ont été stoppées, car des mesures de quarantaine ont été imposées pour réduire le taux de transmission des coronavirus. Des dizaines de milliers de personnes ont été infectées depuis lors, la maladie COVID-19 faisant des milliers de morts.

Les événements sportifs ont été parmi les premiers types de rassemblements publics à être frappés par les mesures de distanciation sociale imposées par plusieurs gouvernements. De nombreuses compétitions populaires aux États-Unis et en Europe ont été fermées indéfiniment ou reportées. La liste comprend la NBA, la LNH et l’Euro 2020 – comme pour les Jeux olympiques, l’Euro 2020 a été reporté à l’année prochaine.

Avec chaque jour qui passe, il est de plus en plus clair que la vie telle que nous la connaissions avant l’épidémie devra attendre plus longtemps que la plupart d’entre nous l’auraient souhaité. Vaincre le virus hautement contagieux n’est pas une tâche facile, et il faut plus de temps pour réduire la propagation de la maladie et développer un schéma thérapeutique viable, ainsi qu’un vaccin. Jusque-là, les événements sportifs comme les Jeux olympiques devraient être hors de question.

Au cours des derniers jours, le CIO a subi une immense pression pour annuler ou reporter les Jeux. L’organisation a déclaré il y a une semaine qu’il n’était “pas nécessaire de prendre des décisions drastiques à ce stade, et toute spéculation à ce moment serait contre-productive”. Mais les athlètes et les équipes du monde entier ont commencé à demander un report, y compris les équipes américaines de natation et d’athlétisme des États-Unis, du Brésil et de la Norvège.

Dans le passé, les Jeux n’ont été annulés qu’en temps de guerre en 1916, 1940 et 1944, et certains événements ont été retardés lors des Jeux de Munich 1972 lorsque des terroristes ont pris en otage et tué 11 membres de l’équipe olympique d’Israël. Il y a également eu un retard lors des Jeux d’Atlanta 1996 après l’attentat à la bombe du Centennial Park.

Le coût du retard totalisera des milliards pour toutes les personnes impliquées, de l’administration de Tokyo, des sponsors, des entreprises locales, des diffuseurs de télévision, des équipes olympiques et des supporters qui se seraient rendus au Japon cet été. Mais ce qui importe le plus actuellement, c’est de sauver des vies et de se débarrasser de la nouvelle menace des coronavirus.

Source de l’image: Jae C Hong / AP / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.