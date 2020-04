Les jeux PS5 et Xbox Series X seront probablement portés sur le commutateur – .

Nintendo a veillé à ce que certains des plus grands titres multiplateformes PS4 et Xbox One soient finalement portés sur le Switch, même si des compromis doivent être faits.

Le studio derrière les ports Switch pour L.A.Noire, Dark Souls et The Outer Worlds dit qu’il est également prêt à apporter des jeux PS5 et Xbox Series X au Switch.

Nintendo trace son propre chemin depuis des décennies, et bien qu’il n’ait pas toujours fonctionné (voir: Wii U), le Switch est la dernière preuve que lorsqu’il fonctionne, il fonctionne incroyablement bien. Animal Crossing: New Horizons est un succès certifié, la console se vend partout au milieu de la pandémie de coronavirus en cours, et il y a des rumeurs selon lesquelles Nintendo se prépare à lancer des versions remasterisées de ses jeux Mario 3D les plus populaires. C’est certainement une période passionnante pour être propriétaire d’un Switch… mais que va-t-il se passer lorsque la PS5 et la Xbox Series X seront lancées?

L’une des qualités les plus impressionnantes du Switch (en particulier par rapport à la Wii U) est la bonne représentation des studios tiers sur la console hybride. Certains des plus grands jeux de cette génération et des derniers ont fait leur chemin vers le Switch, y compris The Witcher 3, Doom, Skyrim et Borderlands. Il existe des compromis, et ils ne fonctionnent pas aussi bien ou ne sont pas aussi beaux que leurs homologues PS4 et Xbox One, mais ils donnent aux propriétaires de Switch une chance de découvrir des jeux multiplateformes. La question est maintenant de savoir si les studios qui porteront les jeux pourront le faire quand les jeux seront développés pour du matériel de nouvelle génération.

Cela peut sembler un défi impossible, mais voici une lueur d’espoir. Vous n’avez probablement jamais entendu parler de Virtuos, mais le studio de jeu basé à Singapour est responsable de certains des meilleurs ports pour orner le Switch, y compris LA Noire, Starlink: Battle for Atlas, Dark Souls Remastered et, plus récemment, The Outer Worlds, qui devrait frapper le Switch en juin. Ils ne prévoient pas non plus de ralentir de sitôt.

Voici ce qu’Elijah Freeman, vice-président de la division Jeux chez Virtuos, a à dire sur les ports de nouvelle génération: «Nous pensons que 2020 sera l’année du développement centré sur le jeu, où les joueurs s’attendront en standard à une cohérence d’expérience avec leurs jeux préférés. . Avec le lancement de la nouvelle Xbox Series X et de la PlayStation 5 cette année, les développeurs doivent élaborer des stratégies et planifier une expérience de jeu cohérente sur toutes les plateformes. Chez Virtuos, nous sommes chargés et pleins de talents prêts à aider à apporter ces nouveaux jeux à la Nintendo Switch. »

Le fossé entre les visuels sur PS5 et Xbox Series X par rapport à ceux sur Switch continuera de s’élargir, mais tant que le cœur de l’expérience est intact, c’est un compromis que la plupart des propriétaires de Switch sont heureux de faire. Nintendo a fait des titres tiers une priorité beaucoup plus élevée cette génération, et il est difficile d’imaginer que la société laissera cela s’échapper lorsque le matériel fera un bond en avant plus tard cette année.

Source de l’image: Obsidian Entertainment

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

