Les jeux vidéo ne produisent pas de meurtriers, le monde réel le fait

Le 3 août 2019, Patrick Wood Crusius, un jeune homme solitaire de 21 ans, a conduit sa voiture pendant plus de neuf heures. C’est de la ville d’Allen à El Paso pour mener une attaque: il a tiré sur les clients d’un Walmart. L’attaque a fait 29 morts, dont six Mexicains et 26 blessés. Le lendemain, dans la ville de Dayton, Ohio, un événement similaire s’est produit. Connor Betts, un homme de 24 ans, a tué 10 personnes et en a blessé 27 autres, avant de se suicider.

En réponse à la tragédie, le président américain Donald Trump a déclaré:

«Nous devons arrêter la glorification de la violence dans notre société. Cela inclut des jeux vidéo terribles qui sont maintenant monnaie courante. […] Il est très facile pour les jeunes en difficulté de s’entourer d’une culture qui célèbre la violence. Nous devons arrêter ou réduire sensiblement cela. Et nous devons commencer immédiatement. »

Le président Trump a accusé les jeux vidéo et Internet d’être le déclencheur qui a inspiré les meurtriers des deux cas, même lorsqu’il n’y avait aucune preuve de cela et que les deux tireurs avaient des liens avec des groupes suprémacistes blancs. Même dans les messages antérieurs aux attaques, les meurtriers ont indiqué que les attaques seraient “une réponse à l’invasion latine”.

Quelques jours plus tard, la relation entre violence et jeux vidéo est devenue réalité. Dimanche 25 août, David Katz, 24 ans, s’est rendu dans un restaurant d’un centre commercial à Jacksonville, dans le nord de la Floride. Là, il participerait à un tournoi de qualification Madden NFL, le match de football le plus populaire du marché. Katz n’a pas si bien fait et, quelques instants après avoir perdu, il a sorti un pistolet et a tiré sur les autres participants du tournoi. Il a tué trois personnes et en a blessé 11 autres avant de se suicider. Il s’agit du premier massacre lié directement aux jeux vidéo et ni Halo, Gears of War, Mortal Kombat, Doom ou Grand Theft Auto n’étaient liés, mais un jeu de sport.

Ensuite, Pouvons-nous penser que les jeux vidéo nous rendent agressifs, qu’il y ait des plans ou non? La relation entre la violence et les jeux vidéo est compliquée.

Les études scientifiques ne sont pas concluantes à cet égard. Bien qu’il semble que les jeux vidéo traitant des tirs et des meurtres aient tendance à nous désensibiliser à la violence, ce n’en sont pas la cause.

Le docteur Feggy Ostrosky Shejet, directeur du laboratoire de Neuropsychologie et Psychophysiologie de la Faculté de Psychologie de l’UNAM et auteur du livre Murderous Minds: Violence in your brain, estime que certains jeux vidéo nourrissent des traits de personnalité que vous apportez déjà, mais cela ne les provoque pas.

“Les études montrent que les personnes ayant des tendances hostiles et agressives sont celles qui ont tendance à choisir des jeux vidéo plus agressifs et violents que celles qui n’ont pas ces tendances”, explique le Dr Ostrosky. «Ce n’est pas le jeu vidéo, c’est la personnalité hostile. Ce n’est pas tant le jeu vidéo que le temps que vous passez à jouer seul qui affecte les enfants et les adolescents. Les humains sont des êtres sociaux. Nous dépendons du réseau social pour survivre, nous ne le faisons pas seuls. Le fait que vous vous isoliez pendant tant d’heures signifie que vous n’apprenez pas à interagir avec d’autres amis (et) que vous vous privez d’autres activités. En ce sens, ils ne sont pas si positifs, ils ont un effet négatif. Mais le jeu vidéo ne vous rend pas violent, c’est une corrélation très simpliste qui, selon eux, imite le jeu vidéo », dit-il.

Cette opinion est partagée par d’autres spécialistes. La maîtresse Ketzally Hernández Chale Il a 15 ans d’expérience en tant que psychologue auprès des enfants et des adolescents. Elle pense que Dire que les jeux vidéo rendent les enfants violents est une vision simpliste et même réductionniste pour expliquer les attaques de masse. En outre, il considère que le manque de supervision des parents ou des tuteurs sur ce que jouent leurs protecteurs est plus dangereux que le jeu lui-même.

«Les enfants en tant que tels jusqu’à 12 ans ne sont pas empathiques au début. Pour eux, tuer, blesser, ce qui se passe habituellement dans certains jeux vidéo, ne leur cause pas plus de conflits car leurs neurones miroirs ne sont pas encore pleinement actifs. Et quand ils sont adolescents, bien qu’ils soient déjà plus empathiques à ce stade, du lycée environ, la pensée magique prédomine encore. Ils croient que les choses qu’ils vont faire seront réversibles, ils ont du mal à avoir une vision critique. C’est donc un terreau fertile comme les caractéristiques des enfants et des adolescents, le manque d’encadrement et bien sûr le contexte dans lequel ils évoluent », explique-t-il.

Addict des jeux vidéo

Les jeux vidéo en tant que tels ne sont donc pas des déclencheurs de ce type de comportement violent? Non, mais cela ne signifie pas que votre pratique sans surveillance ne peut pas causer d’autres problèmes. En 2018, l’Organisation mondiale de la santé a noté queLe fait de jouer trop peut provoquer des «troubles du jeu, principalement en ligne». En d’autres termes: la dépendance au jeu vidéo. Ce trouble peut provoquer une “détérioration importante dans les domaines personnels, familiaux, sociaux, éducatifs, professionnels ou autres”. L’OMS précise que le modèle de comportement du jeu peut être continu ou épisodique et récurrent.

Les personnes dépendantes des jeux vidéo peuvent tomber dans la dépression, l’anxiété, l’instabilité, la colère ou arrêter de manger et changer leurs habitudes. Pour les aider, les spécialistes devraient les traiter comme tout autre toxicomane.

«Commencez à entrer en contact avec la vie réelle, avec d’autres êtres humains, à avoir des réseaux de soutien, à leur apprendre à interagir différemment avec les êtres humains», explique le professeur Hernández.

Autrement dit, comme presque tout, l’excès de jeux vidéo est nocif, mais ils ne sont pas la cause de l’augmentation de la violence.

Le monde est un endroit violent

Daniel “Densho” Aviles est journaliste de jeux vidéo depuis 1997 et, selon son expérience, il n’y a aucun moyen de savoir si un jeu vidéo influence ou non pour accentuer un comportement violent dans la vie réelle d’un individu, qu’il soit mineur d’âge ou un adulte. En effet, l’idiosyncrasie de ceux observés varie considérablement.

“Nous devons synchroniser les pays, les régions et les secteurs de la population humaine et les garder sous observation très fréquemment et pendant longtemps pour parvenir à une conclusion assez précise sur la manière dont les jeux vidéo influencent le comportement d’un être humain”, dit-il.

Les chiffres de la société Newzoo montrent que les tournages de masse ne sont pas liés à la consommation de jeux vidéo. Seuls les États-Unis ont un taux de tir plus élevé que la consommation de jeux électroniques.

Au Mexique, The Competitive Intelligence Unit a enregistré 68,7 millions de lecteurs vidéo en 2018. Les joueurs, les enfants et les jeunes qui vivent à Mexico ne grandissent pas dans le même environnement que ceux qui vivent à Monterrey, Torreón ou la Sierra de Guerrero. Ce que tout le monde a partagé dans une plus ou moins grande mesure, c’est l’environnement de la violence croissante des 15 dernières années. Au cours de l’administration d’Enrique Peña Nieto, 156 000 437 homicides ont été signalés, soit 34 000 824 de plus que dans l’administration de Felipe Calderón, ce qui constitue le montant le plus élevé des quatre six dernières années depuis que l’INEGI a commencé à collecter cette série.

Malgré les niveaux élevés de violence, il y a eu très peu d’incidents avec des armes à feu dans les écoles et encore moins de meurtres de masse perpétrés par des élèves. Seuls deux ont été enregistrés: au North American College of Northeast Monterrey, Nuevo León (2017) et au Colegio Cervantes, Torreón, Coahuila (2019). Dans les deux cas, les réseaux sociaux et les jeux vidéo ont été accusés, respectivement, d’être les déclencheurs des meurtres.

Au Mexique, il y a eu peu de cas de meurtres de masse. Aux États-Unis et dans certains pays d’Europe, en revanche, ils sont très fréquents. Cela a permis aux chercheurs de savoir comment et qui sont ces enfants et ces jeunes en tant que personnes.

Au cours des 40 dernières années, le Dr Feggy Ostrosky a travaillé avec plus de 300 détenus présentant un danger très élevé pour connaître et mesurer ces traits, “non pas pour désigner quelqu’un mais pour les identifier”, précise-t-il. Dans le groupe d’étude, seul un faible pourcentage est constitué de personnes souffrant de troubles psychiatriques (des enfants qui entendent des voix qui disent “allez tuer”). «Un autre pourcentage, un peu plus élevé, sont des individus qui ont une certaine personnalité antisociale, qui ont été maltraités, battus et qui ont des problèmes à socialiser – explique le Dr Ostrosky – Mais un pourcentage élevé sont des enfants de la classe moyenne, des parents qui ils y assistent et y prêtent attention, ce qui a davantage à voir avec la personnalité de ces individus ».

Le Dr Ostrosky déclare que ces jeunes «Ils apportent déjà des troubles émotionnels et des conflits» Je reçois Ce sont des gens qui «peuvent être intelligents, avoir des amis mais se sentir seuls et isolés et avoir des pensées hostiles, sont très sensibles aux critiques. C’est ce que montrent les études, et qu’un jour elles décident d’agir sur ces fantasmes », a expliqué le directeur du laboratoire de neuropsychologie de l’UNAM.

Ces troubles ne proviennent pas de rien, ils peuvent être parfaitement mesurables et des signes indiquent que la personnalité d’un jeune est affectée:

«Les individus qui ont un problème à contrôler certains traits de leurs impulsions, qui sont très facilement frustrés, sont des individus à risque, mais pas le seul. Une autre (caractéristique) est que ce sont des individus insensibles à la douleur des autres, qui sont hostiles et ne répondent pas à la douleur de leurs pairs », explique le Dr Ostrosky à propos des études qui ont été réalisées à cet égard. Il ajoute comme caractéristique la plus importante les «conflits à haut risque» que les jeunes peuvent avoir.

Les jeux vidéo ne font pas des meurtriers en soi: c’est une série de facteurs qui déclenchent ce comportement social. Ceci est expliqué par le professeur de la Faculté des sciences politiques et sociales de l’UNAM et chercheur en jeux vidéo, le Dr José Ángel Garfias.

«Dans ce climat du pays, il y a une zone de narcoviolence; Dire que les jeux vidéo détournent l’attention sur eux et la discussion autour et non sur les problèmes sous-jacents qui ont causé l’événement, qui sont également multifactoriels. Déjà avec le jeu vidéo, l’opinion va jusque-là ».

Pour le Dr Garfias, il est illogique de penser qu’avec une population croissante de jeux vidéo au Mexique, On pense que les jeux vidéo peuvent transformer les gens en êtres agressifs. “Si c’est le cas, le ratio de meurtriers par match serait de millions.”

Le chercheur rejoint les voix qui soulignent que, plus que le jeu lui-même, C’est le manque de supervision du problème qui doit être attaqué par rapport aux jeux vidéo. Le respect des classifications de tous les matériaux mis à la disposition des enfants et des jeunes est essentiel à l’heure actuelle.

«Bien qu’il n’y ait pas de classification légale dans notre pays, il y a la recommandation du SRB (Software Rating Board). C’est une question de critères où des jeux évidemment plus violents comme Gears of War ou Natural Selection devraient viser un certain public », explique Garfias.

Dans le même sens, le psychologue Hernández Chale est prononcé.

«J’ai vu des enfants de six ans venir au bureau et jouer à Grand Theft Auto, et dans ces jeux vidéo, il y a soudain des scènes de voleurs qui ramassent des prostituées, alors les enfants jouent à ça. Et les parents ou les personnes qui les surveillent ne savent pas à quoi jouent leurs enfants », explique la psychologue Hernández Chale.

Hernandez est franc pour souligner qu’une grande partie du problème est que les enfants et les adolescents n’accèdent pas aux jeux vidéo par classification. «Au départ c’est déjà une erreur, pas du jeu vidéo mais de l’accès ou que le contenu n’est pas surveillé. L’autre est de comprendre qu’il est très difficile pour un enfant, et plus encore un adolescent pour le type de pensée qu’il gère, de distinguer la réalité du fantasme. »

En réponse aux événements qui ont eu lieu au Collège Cervantes de Torreón, Coahuila, le ministère de l’Intérieur (Segob) a annoncé qu’il mettra en œuvre la révision des directives pour la classification du contenu audiovisuel des diffuseurs, des services de télévision, des audios restreints et des directives de classification et commercialisation de jeux vidéo.

Pour le Dr José Ángel Garfias, ce n’est pas une solution au problème:

«Tout serait dans la matière familiale, l’éducation donnée à la consommation des produits. Parce que la promotion d’un classement au Mexique serait une lettre morte, cela ne résoudrait pas complètement les problèmes attribués aux jeux vidéo et qui sont davantage des problèmes familiaux », a-t-il déclaré.

Au Mexique, les fusillades dans les écoles sont une nouveauté, mais notre proximité avec les États-Unis et le climat de narcoviolence qui règne dans le pays et le culte des criminels et des agresseurs pourraient bien être un facteur plus déterminant pour que ces événements se produisent qu’un jeu vidéo.

Daniel Aviles estime qu’il est plus facile pour les autorités de blâmer un jeu vidéo que d’expliquer tous les facteurs qui influencent un événement aussi tragique qu’un massacre dans une école. Les autorités préfèrent diaboliser un produit de la culture populaire que de poser les questions sous-jacentes. «Comment est-il possible qu’un enfant ait tué ses camarades de classe et son professeur avec une arme à feu? Point focal: Où avez-vous obtenu l’arme? Fin de la discussion C’est le point le plus important de la note. Où avez-vous trouvé l’arme? Qui l’a acheté et pourquoi avait-il des balles? Comment l’ont-ils laissé entrer à l’école comme ça? “Ce sont des questions qui, selon Densho, devraient être posées par les autorités avant de distribuer les fautes, et après y avoir répondu, elles devraient se concentrer sur les raisons pour lesquelles un enfant commet de tels actes de violence” car cela implique un statut social, comment percevons-nous la vie de notre prochain », précise-t-il.

Le journaliste a raison. Au Mexique, le fait d’avoir une arme à feu commence à se normaliser dans notre société, des crimes aussi odieux que les fusillades dans les écoles que nous pensions auparavant un phénomène exclusif aux États-Unis se produisent maintenant sur le sol mexicain.

Il n’est pas étrange de voir que les déclarations sataniques des autorités après une tragédie sont toujours la première chose que les médias reproduisent, car ils doivent trouver rapidement un coupable. Dans ce processus, de terribles erreurs sont commises. Le principal, comme l’explique Daniel Avilés, est que le public est laissé seul avec les informations superficielles.

«Oh, les jeux vidéo ont obligé un enfant à tuer son professeur, ne jouez plus aux jeux vidéo! Dans cette maison, ils sont interdits. »Et c’est ce qui ne devrait pas arriver. Je ne sais pas dans chaque maison comment ils prennent leurs décisions, mais l’affaire est tellement déformée que l’attention se perd dans la chose la plus importante: la tragédie », souligne Aviles.

Ces accusations, comme presque toujours, proviennent de l’ignorance des autorités et des moyens de la vie réelle des jeunes, de leurs goûts et de leurs loisirs. La seule solution pour empêcher les jeux vidéo, les bandes dessinées, les dessins animés, la musique et d’autres produits généralement associés à ces événements violents est le bouc émissaire, c’est l’information, comme le propose le Dr Garfias.

«Préparez des manuels, des guides d’orientation pour les parents, tuteurs ou tuteurs. Je pense qu’il est essentiel de savoir comment vivre et comprendre le monde des jeux vidéo, pour les aider à le faire », dit-il.

L’ignorance provoque la peur, et c’est le meilleur outil qu’un politicien ou un leader puisse avoir pour détourner l’attention des problèmes sous-jacents. Moins la population s’inquiète des «Nintendos qui provoquent la violence», plus elle s’inquiétera de résoudre les vrais conflits qui les entourent et exigera que leurs dirigeants les résolvent.

