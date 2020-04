Mexico.- Une expérience à long terme dans les jeux vidéo de stratégie en temps réel pourrait améliorer l’attention visuelle des joueurs, suggère une recherche publiée dans la revue Frontiers in Human Neuroscience.

Grâce à une étude, des chercheurs de l’Université chinoise des sciences et technologies électroniques ont analysé 38 volontaires. La moitié d’entre eux étaient des joueurs experts dans un jeu de stratégie typique appelé League of Legend.

Ils ont constaté que les joueurs experts avaient un traitement de l’information plus rapide, attribuaient plus de puissance cognitive aux stimuli visuels individuels et plus efficacement au fil du temps.

Plus: Combien dépense le Mexicain pour les jeux vidéo?

“Les experts étaient moins enclins à l’effet de scintillement, détectant les cibles plus précisément et plus rapidement”, ont-ils détaillé.

Ces résultats, ont-ils expliqué, suggèrent que jouer à de tels jeux vidéo peut provoquer des changements à long terme dans le cerveau et conduire à une amélioration de l’attention sélective visuelle temporaire, “afin qu’ils puissent être un outil puissant dans le traitement cognitif”. (ntx)

JAHA

Le poste Les jeux vidéo peuvent améliorer l’attention visuelle est apparu en premier sur Siete24.