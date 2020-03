Les jouets Baby Yoda peuvent être retardés en raison du coronavirus

Tandis que Baby Yoda l’année dernière, certains rapports disent que la propagation continue du coronavirus dont on parle beaucoup pourrait entraîner des retards malheureux pour la prochaine ligne de jouets du petit gars.

Afin de préserver la surprise de l’apparition de The Mandalorian de The Child (que nous refusons tous d’appeler autre chose que Baby Yoda), Disney a pris une décision consciente de suspendre le merchandising pour l’émission à succès. Cependant, cela pourrait avoir des répercussions malheureuses alors que le coronavirus mortel COVID-19 continue de se propager dans le monde entier, perturbant les chaînes d’approvisionnement et retardant les produits pour de nombreux grands fabricants. L’un de ces fabricants, Hasbro, fait partie de ceux qui souffrent de ces retards, ce qui conduit les analystes à prévoir qu’au moins certaines des gammes de jouets Baby Yoda pourraient être retardées indéfiniment.

Originaire de Wuhan, en Chine, le coronavirus s’est depuis propagé à l’échelle mondiale pour infecter plus de 90 000 personnes, dont une centaine de cas confirmés aux États-Unis. Bien que 80% des cas connus soient bénins, le virus a encore tué plus de 3 000 personnes depuis son apparition à la fin de l’année dernière. Les autorités ne peuvent pas prédire avec précision ce que l’avenir nous réserve, mais si on veut faire confiance à certains experts de la santé, l’épidémie semble ralentir progressivement. Pendant ce temps, la FDA a déclaré qu’un vaccin pourrait encore être loin, mais que les médicaments pour traiter les patients infectés pourraient arriver plus tôt.

Cliquer pour agrandir

Certains des jouets Baby Yoda à venir pour les fans cette année incluent un Funko Pop! figurine en vinyle et une peluche super adorable. Il reste à confirmer si le coronavirus aura un impact sur la sortie de l’un des produits Disney, mais cela n’a certainement pas empêché la société de rechercher activement le piratage Baby Yoda marchandises et émettre des avis de retrait.

La saison 2 de The Mandalorian sera lancée exclusivement sur Disney + le 20 octobre.