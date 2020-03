Les jouets chauds mandaloriens de Mandalorian, l’enfant – / Film

Bien que nous soyons tous coincés à la maison en auto-quarantaine, quel meilleur moment pour ajouter à nos collections de jouets en pleine croissance? Hot Toys est déjà en avance sur vous, avec ses nouveaux ensembles de figurines The Mandalorian et The Child Sixth Scale. Cela marque les débuts Hot Toys des personnages bien-aimés de Le Mandalorien, ici pour capitaliser sur la popularité de la série Disney + Star Wars, et son personnage de rupture The Child (alias Baby Yoda).

Les figurines Mandalorian Hot Toys seront proposées en deux packages: un ensemble standard (TMS014) et une version deluxe (TMS015). L’ensemble standard est une collection à l’échelle 1/6 du mandalorien et de l’enfant et présente le mandalorien dans sa nouvelle armure beskar, ainsi que des pièces de casque et d’armure, et diverses pièces d’armes. Cette version propose également une «fonctionnalité de collection très détaillée, un enfant debout curieux»

Pendant ce temps, la version Deluxe a l’ajout d’un “enfant debout curieux” avec un collier signature, ainsi que d’un “enfant supplémentaire assis dans le landau en vol stationnaire, en acier beskar et conteneur camtono avec fonction d’éclairage LED, un tir d’oiseau sifflant effets attachables au gantelet gauche de Mandalorian, et aussi un hologramme miniature. “

Voici la description des deux ensembles par Hot Toys:

Basé sur l’apparence du courageux Mandalorien dans sa nouvelle armure beskar, l’ensemble de collection très précis comprend le chasseur de primes avec un casque et des pièces d’armure méticuleusement conçus, une armure interchangeable à l’épaule droite avec une chevalière Mudhorn, une tenue habilement conçue, un jetpack amovible, un blaster fusil et pistolet, effet lance-flammes, un porte-fusée et une base de figurine sur le thème du désert.





Ces figurines Hot Toys ne sont pas encore disponibles à l’achat, mais recherchez les précommandes pour les deux ensembles sur le site Web de Sideshow Collectibles dans un avenir proche.

Une fois qu’ils le feront, ils seront le moyen idéal pour passer du temps sous auto-quarantaine, jusqu’à la deuxième saison des premières de The Mandalorian sur Disney + en automne 2020.

Après les histoires de Jango et Boba Fett, un autre guerrier émerge dans l’univers Star Wars. «Le Mandalorien» se déroule après la chute de l’Empire et avant l’émergence du Premier Ordre. Nous suivons les péripéties d’un seul tireur dans les confins de la galaxie, loin de l’autorité de la Nouvelle République.

Articles sympas du Web: