Les jouets en peluche Baby Yoda sont déjà épuisés

À la même époque l’année dernière, il aurait été difficile d’imaginer une émission de télévision Star Wars ayant un plus grand impact sur la culture pop qu’un grand film de Star Wars, et pourtant Jon Favreau Le Mandalorien pourrait bien avoir réussi, grâce en grande partie à la popularité et au statut de mème instantané du personnage communément appelé Baby Yoda.

Compte tenu de la commercialisation évidente de ce mignon petit utilisateur de Force, il est étrange de penser que Disney a attendu plus de trois mois depuis ses débuts en novembre pour sortir une peluche correspondante. Mais même avec le produit encore en pré-commande, il semble que la poupée Baby Yoda soit déjà épuisée, sans savoir quand elle sera réapprovisionnée.

Comme certains d’entre vous se souviennent peut-être, les premiers épisodes de The Mandalorian ont laissé de nombreux fans réclamer des jouets Baby Yoda. Ils ont donc été déçus de constater que c’était l’une de ces rares occasions où Disney était sous-préparé avec les produits liés, et le peu de marchandises que vous pouviez acheter à l’époque était largement torréfié en ligne.

Selon le PDG de Disney, Bob Iger, la raison du manque de merch est que la société tenait à garder “The Child” secret, sauvant son dévoilement pour la fin du premier épisode. En conséquence, la saison des fêtes est venue et s’est déroulée sans poupées officielles disponibles, et il semble que certains fans devront attendre même après la date de sortie du mois prochain pour obtenir leur propre peluche.

Quoi qu’il en soit, les premières ventes de peluches Baby Yoda témoignent du succès du personnage en tant que plus grand personnage de Star Wars en 2019. Et vous pouvez vous attendre à voir encore plus le petit gars lors de la deuxième saison de Le Mandalorien premières sur Disney Plus en octobre.