Les joueurs d’Amérique font preuve de solidarité avec le Club

Mexico,- En raison de la pandémie dérivée de covid-19, la première équipe américaine, les joueuses et le personnel d’entraîneurs, sont solidaires du reste du club et ont décidé de reporter leur salaire pour soutenir l’équipe féminine, les forces de base et les employés de l’institution.

A travers un communiqué de presse, le Club América a expliqué qu’il est temps de faire preuve de solidarité face à la crise sanitaire que traverse le pays.

«Le Club América rapporte que les joueurs de la première équipe et le personnel d’entraîneurs ont proposé de reporter un pourcentage de leur rémunération en solidarité avec le reste de leurs coéquipiers.

Cette grande initiative vise à aider à protéger de manière préventive le salaire de ses coéquipières, ainsi que des membres des forces de base et de tous les employés administratifs mineurs de l’institution. »

Communiqué officiel: Le Club América informe du report des considérations de la première équipe et du personnel technique. # ClubAméricaTeAcompaña # SOMOSAMÉRICA pic.twitter.com/g1jJQIjIdQ

– Club América (@ClubAmerica) 16 avril 2020

Dans la même lettre, le conseil d’administration d’Azulcrema a expliqué qu’il avait des finances saines et que l’initiative des joueurs mettait en valeur les valeurs du club.

HLG

