Les jours s’allongent selon la science

Avez-vous senti récemment que chaque jour que vous passez sur la planète Terre devient plus long que la normale? Certains diront que c’est parce que nous vieillissons, et bien qu’ils n’aient pas tort, ils n’ont pas tout à fait raison non plus. En fait, vous n’êtes pas le seul à ressentir cela, car selon la science au fil des ans, les jours de la Terre ont augmenté leur durée.

Lorsque la planète Terre était encore un jeune arbre, au Crétacé (qui a commencé il y a 145 millions d’années et s’est terminée il y a 66 millions d’années), les jours ne duraient guère 23,5 heures. Avec le passage des millénaires, les jours ont commencé à durer plus longtemps pour atteindre le cycle de 24 heures d’aujourd’hui (23 heures 56 minutes et 4091 secondes pour être exact). En fait, pendant cette période de l’histoire de la planète, les années étaient trop longues d’une semaine.

Mais comment savons-nous tout cela? Eh bien, une nouvelle méthode utilisée par les scientifiques nous a permis d’arriver à cette conclusion. Une étude des sciences vivantes sondé des morceaux de mollusques anciens avec des lasers qui ont été utilisés pour mesurer combien de temps ils ont été exposés au soleil chaque jour.

«Chaque jour, nous obtenons quatre à cinq points d’information, et c’est quelque chose que vous ne voyez presque jamais dans l’histoire géologique. Fondamentalement, nous pouvons observer un jour d’il y a 70 millions d’années. C’est assez surprenant », a déclaré Niels de Winter, géologue à la Vrije Universiteit Brussel.

Les jours ont duré une demi-heure de moins qu’au Crétacé, mais les années ont plus ou moins duré la même chose depuis, car la rotation de la Terre autour du Soleil n’a pas changé. Cependant, le nombre de jours a diminué car ils sont devenus plus longs. Cela est dû à plusieurs facteurs, notamment le fait que l’eau de mer, qui couvre environ 70% de la surface de la planète, a entraîné une diminution de sa vitesse en raison de la friction.

