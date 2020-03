Les Kardashian font apparemment des choses étranges avec leurs pieds sur les photos et les fans ne peuvent pas le gérer

Les Kardashian sont parmi les personnes les plus populaires sur les réseaux sociaux. Ils sont devenus célèbres grâce à la télé-réalité et, de nos jours, ils ont des millions de followers sur Instagram, Twitter et Facebook.

Des révélations de selfies en bikini et des photos de leurs soirées extravagantes aux photos glamour de leur préparation de cheveux et de maquillage, la famille Kardashian-Jenner partage beaucoup avec leurs fans.

Cependant, certains fans sont nettement mécontents d’une caractéristique particulière présente dans bon nombre de leurs clichés complets.

Comment la famille Kardashian est-elle devenue célèbre?

Kylie Jenner et Kim Kardashian | Frazer Harrison / .

La famille Kardashian-Jenner, qui comprend Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Rob Kardashian, et leur grande couvée d’autres personnes importantes, des enfants et des proches, a commencé à attirer l’attention en 2007, lors du suivi de les Kardashian ont fait leur première à la télévision.

Le spectacle est toujours aussi fort aujourd’hui et raconte les aventures quotidiennes de la famille, y compris leurs relations et leurs entreprises.

Ce sont ces entreprises qui ont contribué à leur richesse stupéfiante. Au fil des ans, de nombreux membres différents de la famille Kardashian-Jenner ont lancé leur propre entreprise. Le plus réussi d’entre eux est Kylie Cosmetics, l’idée originale de Kylie Jenner. Conçu à l’origine comme un véhicule pour les «kits de lèvres» super populaires de Jenner, Kylie Cosmetics propose désormais tout, des produits pour les sourcils aux surligneurs.

En 2019, Jenner a lancé une filiale de la société, Kylie Skin, proposant des produits de soin tels que des nettoyants et des hydratants – et, bien sûr, un masque pour les lèvres. Malgré la popularité des marques Kardashian-Jenner, une chose reste cohérente: toute la famille est toujours active sur les réseaux sociaux.

Les Kardashian critiqués sur les réseaux sociaux

Kim Kardashian et Kylie Jenner sont deux des membres de la famille ayant le plus grand nombre d’abonnés. Cependant, même Khloe Kardashian et Kourtney Kardashian comptent des millions d’adeptes.

Alors que les Kardashian comptaient beaucoup sur le parrainage au début de leur carrière, ces jours-ci, les sœurs sont beaucoup plus sélectives quant aux marques qu’elles promeuvent. Même Kim Kardashian a récemment publié une annonce pour une ligne de soins capillaires.

Bien que l’on ne sache pas combien chaque sœur gagne par article sponsorisé, Kris Jenner a révélé en 2019 que c’était «certainement six chiffres».

La famille a reçu des réactions négatives pour sa volonté occasionnelle de publier des produits supprimant l’appétit tels que des «thés plats», des influenceurs comme Jameela Jamil les accusant de promouvoir la culture de l’alimentation. Cependant, ils reçoivent également beaucoup de critiques pour leurs photos de bikini et leurs photos semi-nues. Beaucoup de leurs fans affirment qu’ils sont simplement sûrs d’eux, bien que les critiques aient accusé la famille d’être trop concentrée sur l’image, ou «trop fausse».

Quelles poses étranges les Kardashian font-ils avec leurs pieds?

Il y a eu beaucoup de bizarreries étranges dans différentes publications Instagram de Kardashian-Jenner au fil des ans. Des controverses de PhotoShop aux rumeurs d’animaux disparus, les fans ont toujours plongé profondément dans la dissection de leurs publications. Cependant, il a récemment atteint un nouveau niveau, lorsqu’un fan de Reddit a souligné que sur la base des poses vers lesquelles se tournent les Kardashian-Jenners, aucun d’eux n’a jamais appris à poser correctement.

Plus précisément, l’affiche de Reddit a déclaré que «leurs pieds sont atroces» et que sur de nombreuses photos, ils «faucille leurs chevilles faibles, n’engagent pas l’arche, ne courbent pas leur pied dans la direction opposée de leur jambe (et cassent la« ligne » ) ou laissez-le simplement pendre. »

Les fans ont sonné le fil, montrant des exemples de la façon dont les Kardashian arrangent mal leurs pieds sur les photos. Alors que quelques personnes les ont défendus, affirmant que la position du pied est “une chose étrange pour les examiner”, de nombreuses personnes ont convenu que les Kardashian n’ont jamais travaillé avec un entraîneur ou un publiciste approprié pour leur apprendre à poser.

Pour une famille qui se considère comme autodidacte, ce n’est pas vraiment surprenant – mais cela pourrait continuer à ennuyer les fans.