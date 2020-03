Les lapins Playboy favoriseront le maintien à la maison

De l’écriture

Journal La Jornada

Samedi 28 mars 2020, p. a10

Au gonflement des initiatives visant à inciter les gens à rester à la maison pendant les imprévus sanitaires causés par Covid-19, s’ajoute au Mexique celui du magazine Playboy.

Avec le hashtag #ConejitasEnCasa, la publication cherche à sensibiliser à cette mesure préventive et à inciter davantage de personnes à rester chez elles.

Ainsi, certains camarades de jeu partageront des fragments de leur vie pendant la quarantaine. Les sessions sont diffusées gratuitement tous les jours via le service de streaming Facebook Live et sont disponibles pour un accès ultérieur. Les camarades de jeu partagent des recettes de cuisine, des routines d’exercices, des conseils de beauté et d’autres conseils pour passer du temps pendant la période de confinement.

▲ Les modèles partageront des recettes de cuisine.Photo Media and Media

Certains des participants sont María del Mar, Daniela Cárdenas, Jeni Summers et d’autres qui ont collaboré à la publication.

.