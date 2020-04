Les légendes Instagram “ mignonnes ” de Kim et Kourtney Kardashian n’ont pas pu distraire les fans de leurs tenues douteuses

Quiconque suit Keeping Up With The Kardashians sait que les membres de la famille ne font pas toujours les meilleurs choix. Les deux sœurs aînées ne font pas exception. Kourtney a fait des déclarations douteuses sur les médias sociaux sur le coronavirus, et Kim a également fait des déclarations douteuses sur la même chose.

Bien que Kim et Kourtney soient parfois en désaccord, ils se sont récemment réunis pour faire des choix de mode qui, selon de nombreux fans, étaient une grosse erreur. Ne se contentant pas de le laisser mentir, ils ont à nouveau relevé les tenues sur Instagram, ravivant l’amusement de leurs fans devant les looks inhabituels.

Un look audacieux pour la Fashion Week de Paris

Kim Kardashian West et sa sœur Kourtney Kardashian | Images de Marc Piasecki / GC

Début mars 2020, les sœurs ont été repérées à Paris pour la Fashion Week. Ils portaient des tenues en latex élégantes de la ligne Balmain AW20. Kim’s était de couleur caramel, tandis que Kourtney portait un brun plus foncé, mais les deux tenues présentaient un col haut et des épaules rembourrées.

La réaction aux tenues a été quelque peu mitigée. Alors que certains aimaient la vision du créateur et pensaient que prendre des risques pour la mode était exactement ce que la Fashion Week de Paris était exactement, d’autres pensaient que les femmes avaient l’air d’être habillées en super-héros.

Ils ne le laisseraient pas mourir

Il y a toujours des looks assez dramatiques à la Fashion Week, donc les looks en latex auraient peut-être juste été oubliés si les sœurs ne les avaient pas rappelé plus tard aux fans. Kourtney a posté une photo d’eux, posant dans leurs tenues inhabituelles, et elle a étiqueté Kim et l’a sous-titrée “tu es le croissant de mon pain au chocolat”, en utilisant un thème parisien approprié pour décrire les couleurs qu’ils portaient.

Kim ne pouvait pas résister à répondre dans la même veine, avec une description un peu moins française: “Vous êtes la sauce barbecue à ma moutarde au miel!” Ce fut un moment mignon entre les deux sœurs, ce qui aurait juste été un rire, sauf qu’il a rappelé à leurs fans à quel point ils n’aimaient pas les tenues.

Les fans ont apprécié la plaisanterie ludique des sœurs

Un récent post sur Reddit a évoqué les nouvelles publications Instagram, et les gens ont apprécié leur ton amusant, mais ils n’approuvaient toujours pas les looks. L’affiche originale indiquait clairement qu’ils n’avaient jamais aimé les tenues. “Juste au moment où je pensais que ces tenues avaient été effacées de mon esprit”, ont-ils commenté. Ils ont continué à leur donner un certain crédit, admettant, “leurs légendes m’ont fait rire.”

D’autres étaient d’accord, se concentrant sur le fait que Kourtney et Kim ne semblent pas se battre, disant: “J’adore quand ils s’entendent.”

Pour un autre téléspectateur, les messages enjoués étaient amusants, disant que bien qu’ils “pensaient que kim a volé la légende de kourtneys”, cela semblait bien, car “ils sont si mignons”

Les avis sur les tenues ne se sont pas améliorés

Ce fil de commentaires particulier ne suggérait pas que les tenues ressemblent à des costumes de super-héros, mais cette fois, les comparaisons avec lesquelles elles sont arrivées étaient bien pire.

“Ces tenues me rappellent ce gars en latex qui est assis en merde”, a déclaré l’un d’eux, bien que ce ne soit pas tout à fait clair. Un autre intervenant a même demandé des éclaircissements («attendez QUOI») mais n’a jamais obtenu plus d’informations. Cependant, d’autres étaient d’accord avec le thème.

“Ils ressemblent à des crottes”, a déclaré l’un d’eux. “Des crottes polies”, a convenu un autre.

Quelqu’un d’autre était un peu plus gentil, suggérant qu’ils «ressemblent à des fourmis».

Peut-être que Kim et Kourtney essaient de tirer le meilleur parti d’une situation où ils ne se sont pas sortis comme ils l’espéraient. Ce n’est pas une mauvaise idée; s’ils admettent qu’ils avaient l’air idiot, cela enlève une partie de la piqûre de toutes les critiques. Mais ils devraient probablement savoir maintenant que les gens ne vont pas leur laisser oublier un look que beaucoup pensent être un faux pas de mode.

Au moins, ils savent qu’ils sont un croissant et un pain au chocolat qui se soutiennent mutuellement.