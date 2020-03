Les législateurs cherchent à garantir le pouvoir aux Yucatèques après l’urgence

Mexique.- Législateurs du Yucatécan ils demanderont que le service d’énergie électrique soit garanti aux utilisateurs pendant la période de l’urgence sanitaire.

Les efforts visent à maintenir le service aux consommateurs qui, pour des raisons financières, ne peuvent pas payer la facture d’électricité, ou dans le cas où la Commission fédérale de l’électricité (CFE) a suspendu le service, procéder à son rétablissement afin que la population la plus vulnérable ait accès à ce droit pendant toute la durée de l’urgence sanitaire.

Le sénateur Jorge Carlos Ramírez Marín, le député fédéral, Dulce María Sauri et le coordinateur des députés locaux du PRI, Felipe Cervera, porteront plainte auprès de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) afin d’émettre la recommandation correspondante à la CFE.

Ce texte est basé sur la jurisprudence de la Cour suprême de justice (2a./J.30:2018), sur les dispositions contenues dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

En outre, il trouve un appui dans une résolution du cinquième tribunal de district de Mérida, Yucatán, dans laquelle un utilisateur a obtenu une injonction pour la coupure du service électrique pendant cette éventualité.

Il convient de noter que la Cour suprême de justice de la nation (SCJN) relie le service d’électricité au droit à un logement convenable, consacré à l’article 4. Constitutionnel.

“Le service d’électricité est un droit de l’homme qui ne peut être violé en cas d’urgence sanitaire, notamment lorsque les citoyens sont invités à rester chez eux pour éviter la propagation du virus”, a déclaré le législateur.

Dans un contexte où la plus haute autorité du pays a appelé la société à rester chez elle, il est absolument illogique et contraire aux droits de l’homme de suspendre le service, car cela affecte non seulement les conditions d’un logement décent, mais aussi des milliers de les entreprises qui sont le pilier économique du Yucatan.

emc