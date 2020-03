Les législateurs invités à promouvoir le droit à la vie

Mexico.- Dans le cadre de la célébration de la Journée de l’enfant à naître, le Front national pour la famille appelle les législateurs afin qu’ensemble “nous sauvions les deux vies”.

De cette façon, il demande de promouvoir le droit à la vie et avec cela “nous sauvons la femme enceinte et sa fille ou l’enfant à naître”.

Dans le cadre de la célébration de la Journée de # l’enfant à naître, nous appelons les #législateurs afin qu’ensemble, nous sauvions les deux vies, en promouvant le droit à #Life, nous sauvons la femme enceinte et sa fille ou l’enfant à naître. #MujeresXLaPaz pic.twitter.com/LCZETxRnUg

– Front national (@FNxFamilia) 24 mars 2020

Le 25 mars, la Journée de l’enfant à naître est célébrée, qui vise à commémorer, promouvoir et défendre la vie humaine depuis sa conception dans l’utérus.

Le Front national pour la famille a reconnu qu’être mère signifie un changement de vie, de temps et de façon de penser pour vos enfants.

Le 25 mars, la Journée de l’enfant à naître est célébrée, qui vise à commémorer, promouvoir et défendre la vie #humaine depuis qu’elle a été conçue dans l’utérus #MujeresXLaPaz pic.twitter.com/lfBQWXttbp

– Front national (@FNxFamilia) 24 mars 2020

«Cela signifie donner tout son cœur et donner sa force chaque jour pour aider vos enfants à aller de l’avant et leur apprendre à vivre. Célébrons avec une grande joie le Jour de l’Enfant à Naître », a-t-il conclu.

Être #mère signifie changer votre vie, votre temps et votre façon de penser pour vos #enfants. Cela signifie donner tout son cœur et donner sa force chaque jour pour aider vos enfants à aller de l’avant et leur apprendre à vivre. Célébrons avec une grande joie le jour de la naissance de l’enfant #MujeresXLaPaz pic.twitter.com/rKjSO7EtcU

– Front national (@FNxFamilia) 24 mars 2020

