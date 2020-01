Les lèvres de Selena Gomez semblent plus charnues A-t-elle été injectée? Nous comparons vos photos!

Selena Gomez choqué ses fans avec son augmentation des lèvres Ils sont divins!

16 janvier 202019: 14 h

L’artiste américain adoré Selena Gomez Il nous a montré clairement que, s’agissant des changements de look, il n’hésite pas à le faire.

L’année dernière 2019 a été une année où l’artiste est née de ses cendres, en raison de la forte dépression dans laquelle elle est tombée en 2018 après la séparation qu’elle a eue avec son ex petit ami Justin Bieber et en raison de tout ce que la chanteuse et actrice a dû traverser, elle a été vue avec une plus grande détermination à changer sous toutes ses facettes.

Ajoutant à cela que la jeune chanteuse américaine a donné à ses fans une surprise avec l’augmentation de ses lèvres, où l’on peut les remarquer plus charnues. Pour cette raison, beaucoup de ses fans n’ont pas cessé d’en parler, un sujet qui a beaucoup fait parler de lui l’an dernier, en plus de son lancement dans le monde du maquillage.

Même si Selena Gomez Il n’a rien confirmé ni nié quoi que ce soit au sujet de toute chirurgie esthétique, nous avons remarqué qu’il a des lèvres incroyables où il regarde bien sûr sur cette photo avec une couleur très frappante comme le vinotinto.

Vous avez l’air ravissante tous les jours, nous pouvons remarquer que Selena Gomez, (comme le dit la légende de la photo), vous voyez une nouvelle image d’autonomisation, de force et de détermination.

.