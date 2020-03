“Les lois féministes ont toujours été remises en cause”

Agitant un foulard violet célébrant la semaine du 8 mars, Chiqui a commencé un rapport pour sa section “Weekly Chiquinforme” dans “Save Me”. Profitant de la controverse qui génère la nouvelle loi sur la liberté sexuelle, le journaliste a assisté à un événement au cours duquel Irene Montero, ministre de l’égalité, a été, pour demander s’il y a des fissures entre le PSOE et Podemos.

Irene Montero et Chiqui, dans un reportage de «Save me»

“Pensez-vous que Carmen Calvo met de nombreux obstacles dans la loi?”, A demandé Chiqui parmi la foule de journalistes, à laquelle le ministre a répondu à tous: “Les lois féministes ont toujours eu un questionnement spécial et une loupe spéciale. Les lois féministes ont toujours été remises en question et, au fil du temps, elles ont fini par reconnaître qu’elles sont bonnes pour le pays et pour la société et je suis sûre que c’est exactement la même chose avec la loi sur les libertés sexuelles. “

Certains médias ont publié que Podemos accuse Carmen Calvo de boycotter l’initiative vedette du ministère dirigé par Irene Montero, comme l’a montré le programme Telecinco. Cependant, le ministre a voulu retirer la question en déclarant que “tout le monde sait ce que nous pensons de la même manière et ce que nous pensons différemment et nous concluons ensuite des accords”. En outre, il précise que “l’important est que nous ayons réussi à entamer le traitement d’une loi sur la liberté sexuelle afin que les droits des femmes ne soient pas perdus dans une ruelle sombre et qu’aucune fille à son retour à la maison après des vacances ne se sent en danger et pense que son pays ne la protégera pas si elle subit une agression sexuelle “, a déclaré fièrement Montero à la caméra Telecinco.

Questions salariales

Sur la base d’un titre qui dit “Les critiques d’Iglesias pour son plan visant à éliminer le plafond salarial des postes de Podemos”, le journaliste a demandé directement “qu’est-ce que Pablo Iglesias va augmenter de 3 fois le salaire minimum, de Podemos, Je dis “. Montero a qualifié et expliqué sa mesure en disant que “ce que nous voulons, c’est augmenter pour tous les Espagnols 60% du salaire minimum et ce que nous faisons à Podemos est de limiter notre salaire“Adoucissant un peu le terrain, Chiqui lui a montré les boucles d’oreilles qu’il portait, disant qu’elles étaient lilas pour Podemos. Cependant, bien qu’il ait remercié le clin d’œil, Montero a dit qu’il préférait être” un hommage au mouvement féministe cette semaine du 8 mars “.

