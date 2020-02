“Les lois ont des lacunes sur la contrainte psychologique”

‘El Palmar de Troya’ est la série documentaire que Movistar +, en collaboration avec 100 balles et 93 mètres, a produite pour montrer l’histoire de l’église Palmariana, depuis que les quatre filles ont avoué avoir vu la Vierge jusqu’à aujourd’hui. Au cours de ces décennies, la secte a traversé une multitude de controverses et même un cirque médiatique autour de la relation d’un expapa et d’un exmonja. Israel del Santo, directeur du projet, nous a expliqué comment le documentaire a été créé, en plus de nous introduire dans la vie au sein de la secte, la soumission de celle-ci aux fidèles Palmariens et les différents points de vue qui sont révélés dans les témoignages des répondants étroitement liés à l’Église.

Israel del Santo, directeur de «El Palmar de Troya»

Avez-vous rencontré une barrière de la part de l’église Palmariana pour réaliser la série?

L’attitude de l’Église Palmarienne est la même que toujours dans ces cas: ils ont la tactique de fermer la porte et de cacher la tête sous terre comme si le monde extérieur n’existait pas et avec nous ils ont fait plus ou moins la même chose. J’étais avec le pape actuel, avec Pierre II. Je me suis simplement approché de la basilique, j’ai frappé à la porte et sans caméras ni micros cachés et sans rien cacher, je leur ai dit que c’était le # 0, de Movistar, et que nous enregistrions un documentaire. J’ai passé un après-midi entier avec eux et ils m’ont même permis de voir le métier. C’est drôle, mais ils ont compris que je faisais mon travail et je pense surtout qu’ils m’ont remercié de ne pas porter de caméras cachées ou de ne pas leur mentir. Mais sa réaction a toujours été cela, se cacher et attendre que la tempête passe.

Une fois les épisodes diffusés, y a-t-il eu des représailles?

Non, contre nous, pour autant que je sache, non. Nous sommes en communication avec les interviewés et pas du tout. C’est que l’église palmarienne préfère ne pas regarder à l’extérieur, car elle a fait un mur de six mètres et il y a des moments, comme celui-ci, où ils doivent y recourir.

Dans le quatrième épisode, vous pouvez voir comment ils ripostent contre certains anciens membres, non?

Oui, c’est vrai, mais cela correspond peut-être à une période plus difficile. Le temps de Ginés, qui était peut-être un pape plus capricieux. À l’heure actuelle, ils sont plus faibles en force, bien qu’ils soient toujours là, ce qui a son mérite dans le classement des sectes, mais ils ne sont pas aussi forts qu’il y a quelques années.

Clément, le pape Grégoire XVII de l’Église palmarienne

Dans le documentaire, vous avez des gens très impliqués dans le pouvoir, comme Ginés. Dans quelle mesure y a-t-il eu une confrontation entre vos opinions et celles des autres personnes impliquées?

Ce sont deux façons de voir la même histoire bien différente. Les fidèles expalmarianos et exobispos, comme Ginés, le Pape, savent tous qui participe au documentaire avant de le regarder à la télévision. Ils savent ce à quoi ils ont été soumis. Avec respect et soin. Ginés sera surpris par le dernier chapitre.

Le gourou de la secte lui-même souffre également d’un «clic», un moment où vous vous rendez compte que ce n’est pas la seule vérité qui existe.

Quand il parle de Clemente, Ginés a une opinion similaire au reste.

C’est vraiment fait exprès. La série est un voyage les uns des autres, comment ils entrent dans une secte. Je dis toujours que les sectes ont le signe “Bienvenue, remplissez le formulaire”. Vous ne voulez pas réaliser que vous êtes dans une secte quand vous y êtes depuis 14 ans. Et il y a ceux qui sont là depuis 14 ans parce qu’ils accompagnaient leur mère ou il y en a parce qu’ils sont le pape. Le cas de Ginés est très curieux et nous avons beaucoup appris et aussi grâce aux psychologues spécialisés dans les sectes avec lesquelles nous avons travaillé. Ginés est aussi, en partie, victime d’une secte: il y grandit et y passe 34 ans. La réalité subjective avec laquelle il compare le monde est la sienne, celle d’El Palmar, avec laquelle son comportement de pape en fait partie intégrante. Il est curieux que, dans une secte, le gourou lui-même ou le chef souffre également de ce que nous appelons un “clic”, un moment où vous dites: “Ce n’est pas la seule vérité qui existe, de l’autre côté du mur il y a plus de choses” . Je pense que cela aurait pu être subi par Clemente et aussi Ginés.

Dans le cas de Ginés, cela semble plus compréhensible, mais pensez-vous aussi à Clemente?

Sans doute. Clemente et Manolo ne sont pas deux gars qui disent un jour: “Nous allons tromper tous ces hommes proies qui vont croire que nous voyons la Vierge et elle nous donne des messages.” Je pense que Clemente est le cas typique d’un gourou qui monte une secte. Toutes les sectes ont des caractéristiques communes et l’une d’elles est qu’elles sont toutes basées sur un événement paranormal et, dans le cas d’El Palmar, nous avons des filles qui disent voir la Vierge. Quand ils y arrivent, il trouve soudainement dans toutes ces personnes des adeptes et des adorateurs qu’il doit garder. En fait, il arrive un moment où bien avant de créer El Palmar, il rassemble 40000 personnes pour voir un supposé miracle. Qu’il a besoin de le garder et, pour cela, il a besoin d’argent. En plus de l’argent, il faut une structure et attirer des fidèles pour y aller tous les jours. Il s’agit d’une structure de secte avec les mêmes caractéristiques de performances et de comportement. C’est alors que peut-être 14 ans se sont écoulés et il crie dans les couloirs: “Je veux le quitter! Qu’est-ce que je fais ici?” Mais au début, et c’est très curieux et je l’ai appris en chemin, tous ceux qui approchent El Palmar de Troya le vivent comme un moment heureux. Si vous voyez le premier chapitre, c’est un moment positif. Tout le monde y arrive et ils sont avec des gens très proches d’eux, ils se sentent enveloppés, ils se comprennent … Tout le monde ou presque tout le monde voit la Vierge ou, du moins, ils pensent qu’ils sont proches d’elle. Nieves Triviño elle-même a dit qu’elle jouait avec ses amis, qu’elle allait bien. Nous voulions également refléter cela, donc dans le premier chapitre, on ne parle pas de violence psychologique, mais dans le troisième.

Ginés, le pape Grégoire XVIII dans «El Palmar de Troya»

Dans quelle mesure l’influence de l’Église atteint-elle pour avoir ce niveau de soumission des gens à l’intérieur?

L’église palmarienne joue avec le thème de la religion. Ils jouent avec les plus intimes, qui sont nos convictions. Ils jouent avec le manque de liberté, l’isolement, qui est l’une des caractéristiques du moment où les sectes deviennent quelque chose de déjà sombre et terrible. C’est un message que vous recevez petit à petit, pas un matin, que l’extérieur est mauvais et ici vous serez en sécurité, ici vous êtes le seul, l’élu et vous pourrez voir des choses que les autres ne voient pas. Progressivement, vous entrez dans une dynamique dans laquelle vous devez respecter ces règles, dans laquelle vous devez vous efforcer. Il y a une soumission claire et une absence de liberté car sinon vous n’appartenez pas au groupe. Quand cela se mêle au sexuel, ils touchent déjà le plus intime d’une personne. Ce n’est plus le fait qu’il est moche de toucher notre partie sexuelle, ce qui est terrible c’est de la contrôler.

Lorsque l’absence de liberté se mêle au sexuel, ils touchent le plus intime d’une personne

Quels sont les chapitres que vous avez le plus appréciés?

Il y a beaucoup de gens qui aiment le troisième, qui est peut-être le plus sérieux. La pièce est la plus humoristique, la plus amusante, la plus surréaliste. Si vous ne savez rien de Palmar, ce chapitre est encore plus amusant, car vous dites: “Qu’est-ce que cela pose à Interviú?”. Si je suis honnête, le jour où le projet a été mis sur la table, je ne savais rien d’El Palmar. En le lisant, j’ai pensé: “Même le meilleur scénariste ne peut pas penser à une histoire aussi bizarre.” Je suis tombé amoureux du sujet.

Avec toute la répression qui a caractérisé Clemente et les abus qui se sont produits en son temps, pourquoi pensez-vous que cette secte n’a pas atteint ce point de liberté sexuelle comme il en existe dans d’autres?

C’est clair: cette Église prétend être une copie, comme si vous le demandez par AliExpress, de l’Église catholique. C’est-à-dire, selon la règle de saint Benoît: pauvreté, chasteté et obéissance. La grande différence est donc qu’un moine catholique, de n’importe quel ordre, a une formation minimale de neuf ans dans un séminaire. Il y a une merveilleuse anecdote de Clemente et Manolo qui vont à un séminaire pour demander ce qui doit être fait pour être prêtre et là on leur dit qu’ils doivent suivre une série de cours et ils ont dit que c’était beaucoup. Un an et sept mois plus tard, il était pape. Par conséquent, il y a le problème sexuel dans tout cela. Être prêtre dans les années 70, et maintenant je devrais aussi, impliquait le célibat et ils ont essayé de le garder. Mais bien sûr, sans formation, ce qui se passe se produit. La question de l’homosexualité dans les grandes positions ne serait pas un problème aujourd’hui s’il n’y avait pas de choses plus graves, c’est la contrainte psychologique.

Clément, avec ses stigmates, dans «El Palmar de Troya»

Tout Séville savait que Clemente sortait pour faire la fête dans la ville, les Palmariens eux-mêmes ont vu l’échec du 12 octobre avec le miracle de leurs yeux … Pourquoi cela n’a-t-il pas servi à faire la lumière sur ce fanatisme qui a été créé autour de ce chiffre?

Nous devons recourir à nouveau pour expliquer cela à une autre caractéristique d’une secte: la promesse. Je vous promets que vous verrez quelque chose que tout le monde ne voit pas, dans ce cas un miracle que la Vierge va descendre et qu’elle me rendra la vue. Cela ne se produit pas, mais quand cela ne se produit pas et, c’est très important, ce n’est ni ma faute ni celle de la Vierge, c’est votre faute parce que vous n’avez pas fait assez d’efforts ou prié, vous n’êtes pas assez pieux, vous êtes pécheurs et C’est pourquoi le miracle ne s’est pas produit, c’est votre faute.

L’homosexualité dans les grandes positions ne serait pas un problème s’il n’y avait pas de contrainte psychologique

Les gens qui travaillent avec lui pour gérer des millions de pesetas et voir son visage de fête n’ont pas réagi à cela. Parce que?

Il y avait une part d’hypocrisie, car certains appartenaient à l’élite, au dôme, et voulaient conserver un certain nombre d’avantages; et puis il y en avait d’autres qui l’ont très mal porté. Nous avons des personnages des deux types. Nous avons un gars comme Ginés, par exemple, qui est allé à ces fêtes et qui a fini par devenir pape; et nous avons Andrew, qui est également allé à ces fêtes et finit par partir. Je pense que c’est une affaire plus personnelle. Mais comme au sein d’El Palmar, la communication est inexistante même entre eux … Andrew ne pouvait pas parler avec les religieuses d’El Palmar. Monica, qui est sa femme, ne l’apprend que lorsqu’il voit des années plus tard une photo du pape Clément ivre à la Foire de Séville. Et puis vous dites: “Si tout Séville le savait.” C’est surréaliste. L’année dernière, lorsque nous tournions la série documentaire, nous avons été pris par la Foire et la plupart de l’équipe est de Madrid et nous n’avions pas de stand pour entrer. Nous avons dit que nous étions de El Palmar de Troya et ils nous ont laissé entrer presque tous. L’ombre de Clemente continue à la foire d’avril.

La position des femmes dans l’Église Palmarienne est très bien montrée, il existe de nombreux témoignages, comme Nieves ou Monica, qui montrent le changement pour le pire.

Nous entrons à nouveau dans une pensée terriblement archaïque, dans laquelle la femme représente bien sûr le péché et le négatif. On leur a dit qu’ils ne pouvaient pas se laver plus d’une fois par semaine car cela causait des hommes. Je ne dirai rien d’autre, monsieur le juge. La vérité est qu’ils se décrivent si bien qu’il est parfois très simple de réaliser un documentaire. Gines lui-même, quand il dit: “J’ai rencontré Nieves, c’était une bonne petite jaquita …”. Vous n’avez pas besoin de mettre autre chose. Ginés doit être excusé car il y a passé 35 ans et il faut le comprendre. Je me souviens de nous avoir dit qu’il ne savait pas ce qu’était le rock parce qu’il ne l’avait jamais entendu ou que ses amis allaient voir U2 et il ne savait pas ce que c’était. Il ne comprenait pas non plus le sens du mot “paniquer”, il ne nous comprenait pas.

Avez-vous trouvé dans les témoignages une explication pour les stigmates de Clément et toute la légende de la perte de sang?

Oui, celle de Luis Molins, qui était là en train de faire couler du sang. C’est curieux parce que nous avons eu une déclaration très drôle que nous n’avons finalement pas mise dans le documentaire et dans laquelle il a dit qu’il était irlandais à l’époque et qu’il était l’un des premiers irlandais à El Palmar. Gardez à l’esprit qu’il y a plus de fans irlandais que d’Espagnols à El Palmar de Troya. Il a soudainement vu Clemente se couper avec un cristal d’un côté et l’a dit en anglais, mais personne n’a compris. C’est très beau de vivre comme une légende naît très peu. Mais bien sûr: qui a mesuré les 16 litres? N’était-ce pas exagéré? N’étais-tu pas dans une sorte d’hystérie collective? De plus, ce n’était pas seulement une fois, à une autre occasion, je pense, il a été frappé par la foudre, mais nous n’en avions aucune preuve ni aucun matériel. Clemente était un grand et avait des idées brillantes. Je dis toujours que si je suis né à cette époque, je serais délégué Google ou quelque chose comme ça. Je pense que cela se reflète dans le documentaire. Nous ne défendons pas ses actions, mais nous admirons sa tête et ses capacités. Il y a toujours d’autres qui ont déjà ces idées, mais ce qu’il fait, c’est combiner toutes les performances des autres et les améliorer. De plus, il était joufflu, court, avec un visage déformé, aveugle … il semble qu’il n’a pas tous les attributs pour être un grand leader, mais pour rien, c’est un leader spectaculaire, pour le meilleur ou pour le pire.

Comment l’Église d’El Palmar a-t-elle gagné autant de fidèles pour l’Europe?

C’est un cas à étudier. Au début, ils se consacrent à la réalisation de brochures sur les machines où les messages de Clemente sont transcrits et distribués par les centres de pèlerinage et les apparitions mariales. Ils s’étendent ainsi à travers le monde.

Ils nous ont laissé entrer dans presque tous les stands de la Foire d’Avril en disant simplement que nous venions d’El Palmar de Troya

Manuel Alonso est considéré comme le cerveau derrière Clemente de l’Église Palmarienne, est-ce vraiment lui qui a fait bouger les fils?

Je ne sais pas, comme toujours dans les histoires il y a plusieurs versions. Nous avons essayé d’être assez respectueux avec le thème des versions et nous en avons toujours laissé deux ou trois. Bien qu’il soit vrai que, dans un cas celui d’El Palmar de Troya, le spectateur se retrouve avec un et c’est aussi facile. Mais c’est un autre profil très différent. Ce sont de bons amis, ils se connaissent depuis de nombreuses années et il n’a pas, par exemple, de stigmates ou de visions. Il n’est pas le charismatique du groupe, mais peut-être est-il le plus ordonné, qui préfère faire des comptes avant d’aller évangéliser le pôle Nord. De plus, nous savons qu’il transforme un estropié aveugle en martyr d’une nouvelle Église. Il a aussi du mérite.

Manuel Alonso, pape Pierre II de l’Église palmarienne

Quelle opinion méritez-vous la papauté de Manuel Alonso?

De transition pure, elle a très peu duré. Ces dernières années, il a passé la lutte contre le cancer et il s’est concentré davantage sur cela qu’autre chose. Ce qui se passe avec Manuel Alonso, c’est que les portes sont verrouillées. Avec Clemente, ils sont venus avec une attraction que les gens ressentaient avec lui et quand il est parti, Manuel Alonso se concentre sur la fermeture des portes. J’étais plus préoccupé par les pertes que par les revenus. Ce n’est pas mal, car quand ils ferment l’Église pendant quelques années, il y a peu d’adeptes qui perdent.

À la télévision, le couple de Ginés et Nieves s’est montré drôle, mais ce n’était pas le cas, il y avait des gens à l’intérieur

Un cirque médiatique s’est formé avec l’histoire de Ginés et Nieves. En voyant les images des programmes, il semble qu’ils en aient ri

Nous avons essayé de critiquer toutes ces images mélangées de la télévision et de lui donner une solennité excessive pour ce qui est vu et j’espère que je l’ai réussi. Il est vrai que de nombreuses fois en Espagne a été frivolisé sur des questions très graves, sans creuser un peu plus. Presque tout ce qui est passé à la télévision à cette époque visait à montrer au couple qu’ils se mariaient ou qu’ils voyageaient à New York et à le peindre comme amusant. Mais ce n’était pas drôle, il y avait du monde à l’intérieur et il n’y avait pas de grâce. C’est vrai que c’est drôle, bizarre, surréaliste et que c’est l’Espagne et on se met à rire avec tout, mais on peut dire les deux choses et pas seulement rester avec le rire. Nous avons pris au sérieux de pouvoir dire les deux choses et critiquer cette façon de traiter les informations.

Ce chapitre raconte également la partie la plus sombre du pouvoir accumulé par Ginés.

Sans doute. L’un des spécialistes des sectes nous a dit une chose très intéressante, c’est que vous idolâtrez le gourou. Quand nous avons commencé à travailler sur le documentaire, il était en prison et j’ai pensé: “Putain, je vais avoir de la chance de rencontrer cet homme.” J’imagine comment un fidèle ou un adepte de l’Église Palmarienne le fera. Lorsque vous vous asseyez devant lui, vous vous rendez compte qu’il est un seigneur de chair et de sang. Elle n’a rien de spécial, elle est assez courante et possède de merveilleuses perles. Il se met lui-même dans des gommages … Le vœu de chasteté, le vœu d’obéissance et le vœu de pauvreté les ont bouleversés. Nous recherchons un tel type de personnage. Les médias sont conçus pour amener ces gens.

Je voudrais vous dire une chose: tous les participants au documentaire, qui ont vu les trois premiers chapitres, nous ont écrit très excités et très heureux. Pour certains, cela a été une catharsis de pouvoir s’asseoir et de leur dire que certains messieurs les écoutaient avec intérêt et amour. D’un autre côté, ils ont le sentiment que tout à l’intérieur d’El Palmar est apparu sans être la caméra cachée d’un journaliste infiltré, mais raconté par eux-mêmes. C’est gratifiant.

Ginés y Nieves Triviño dans «Miroir public»

Dans le quatrième chapitre, il y a de très jeunes gens nés à El Palmar. L’histoire du garçon qui finit par se briser quand il se souvient de sa famille a retenu mon attention.

Ce n’est pas seulement d’être dans El Palmar et les règles et à quel point il est difficile d’être là, mais c’est aussi l’isolement. Est-ce que si vous quittez El Palmar, vous ne pouvez plus parler à quelqu’un qui est palmarien et cela implique généralement toute votre famille, y compris vos parents, vos frères et sœurs ou vos enfants. Vous pouvez donc voir dans quelle mesure ils sont capturés et, en plus, avec la conviction qu’ils brûleront en enfer, ce qui est le message le plus récurrent qu’ils ont. Ils sortent brisés spirituellement. Miguel Perlado, notre psychologue clinicien, considère l’église palmarienne comme l’une des sectes les plus nuisibles d’Espagne et l’une des plus nocives du monde en raison de la façon dont les gens s’en sortent. Nous voulions supprimer une fois pour toutes cette image de la Foire de Séville, qui est aussi El Palmar de Troya, mais ce n’est pas seulement cela.

Cela se voit très grossièrement à Monica, quand elle va voir sa mère à l’hôpital.

Oui, les deux se cachent comme s’ils ne se connaissaient pas, c’est magnifique. Malgré cela, Monica avait très peur du documentaire et nous a seulement permis d’utiliser ces images et sa mère est apparue pixélisée.

S’ils fermaient Twitter et Instagram, beaucoup pourraient faire de même pour découvrir que la réalité est là-bas

Pourquoi malgré la peur qu’ils ont voulu participer à cette série?

Nous n’avons forcé personne à parler, c’est important. Nous n’avons pas fermé les portes d’El Palmar. Nous étions dans la basilique et dans la ville sans enregistrer, connaissant simplement les gens, avec des gens qui ont ouvert des endroits où ils avaient des milliers de cassettes avec des messages des voyants. Parmi eux, une bibliothèque remplie de cassettes Clemente. Sa voix apparaît dans les médias, qui je pense ne sont apparus qu’une seule fois sur TVE dans les années 80. Finalement, les gens se sont fiancés à nous et nous envoyaient des photos, ils voulaient partir. Pour voir El Palmar à l’intérieur, nous n’avons pas eu besoin de recourir à des caméras cachées, car les personnes impliquées nous ont donné leurs vidéos, dans lesquelles elles sont apparues en communion ou des vidéos de la façon dont Monica Nun a été faite. Ce sont des vidéos très personnelles de chacun d’entre eux et c’est peut-être la partie la plus merveilleuse du fichier que nous avons utilisée. Ce n’était pas seulement pour voir la basilique à l’intérieur, mais c’était aussi pour voir comment Monica prenait les habitudes.

Dans la série, il y a des histoires très dures sur les décès, comme celle du prêtre qui a été laissé mourir dans sa chambre parce que “Dieu le voulait ainsi”. N’y a-t-il eu aucune sorte de représailles ou de crime pour de telles actions envers l’Église elle-même?

C’est l’une des grandes questions: pourquoi les autorités n’ont-elles pas posé les yeux sur El Palmar de Troya? Nous regardons le simple: si ma sœur est là-dedans, pourquoi ne puis-je pas la faire sortir? Parce que nos lois ont encore des lacunes en termes de contrainte psychologique, ce qui m’a le plus inquiété. Ce ne sont pas des crimes clairement catalogués. Comme la loi fonctionne aujourd’hui, la garde civile peut vous demander librement si vous êtes dans l’église palmarienne, mais si la personne répond oui, elle ne peut rien faire. Vous avez très peur de partir, comme le montre le compte de Xavi, ce qui explique que si vous ne savez pas ce qu’est U2, comment allez-vous envisager de demander une hypothèque ou de faire un CV. Tous ceux qui ont participé au documentaire ont pris une décision très courageuse avant que je ne sais pas si nous avions tous osé le prendre. Si tout ce que nous savons que nous découvrons est un mensonge, je ne sais pas si nous aimerions partir. C’est là que vous comprenez que cela peut arriver à n’importe qui. S’ils fermaient Twitter et Instagram, beaucoup pourraient faire de même pour découvrir que la réalité est là-bas.

Clemente montre ses stigmates pendant l’extase dans ‘El Palmar de Troya’

Quelle a été la réponse de l’Église catholique à tous ces préceptes et excommunication d’El Palmar?

Cela a traversé les temps. Nous avons essayé de montrer la réponse de l’Église catholique à travers Luis Santamaría, théologien catholique et spécialiste des sectes, qui était une voix plus qu’autorisée. Il parlait presque au nom de l’Église, c’est un homme très réputé. Au début, l’Église catholique a fait ce qu’elle fait toujours avant ce type d’apparitions mariales: les étudier, clarifier comme il apparaît dans le premier chapitre qu’aucun événement paranormal n’a eu lieu et l’abandonner. Avec Franco, jusqu’en 1975, l’Église catholique a un problème, car les palmariens sont de grands adeptes de Franco et du régime. Mais Franco ne peut pas dire qu’il est favorable à l’Église palmarienne, car ce serait contre le catholique, son véritable allié. Certains font des manifestations de “la qualité de Franco”, mais Franco ne dit rien. Vous pensez simplement qu’après Franco, un temps très différent arrive en Espagne et que l’Église palmarienne va mourir, mais non. L’Église Palmariana a une grande capacité de régénération et une endurance incroyable et ils reviennent en disant qu’ils sont la vraie Église. Clemente se considère comme le vrai Pape et considère qu’il n’a pas été accepté à Rome parce que le Vatican de l’Église catholique était plein de francs-maçons et de communistes et c’est pourquoi il a créé un Vatican dans une ville de Séville. Ils considèrent qu’ils sont l’Église authentique et que l’autre est corrompu et interdit. L’Église catholique discrédite évidemment Palmariana et la considère comme une secte. Fondamentalement, la différence entre un ordre religieux et une secte est que dans l’un, il y a absence de liberté.

Si l’Église palmarienne a enduré cinq décennies, je n’exclus pas qu’elle endure encore cinq

Il n’y a pas tellement de connaissances populaires sur l’Église palmarienne, en particulier dans les nouvelles générations. Pensez-vous qu’il est en déclin avec le nouveau pape?

J’y ai pensé, car après Ginés … mais je ne sais pas. Encore une fois, le Cohen a semblé écrire l’histoire de l’Église palmarienne, car si je ne l’explique pas et Gines finit par attaquer la basilique avec un couteau avec l’aide de sa petite amie. Quand j’y suis allé, à quatre heures de l’après-midi, j’ai vu comment les cloches sonnaient et pendant six heures, les métiers ont été effectués. Toute l’Église était pleine, avec des enfants, des femmes, chacun assis dans sa partie de l’église et tous priant avec dévotion. Et sans savoir ce qui se passe dehors. Quand l’un de nos drones est apparu, ils ont eu peur. C’est spectaculaire, mais ils parviennent à durer. S’ils ont enduré cinq décennies, je n’exclus pas qu’ils endurent encore cinq ans. La comparaison avec la secte Osho est très récurrente et la série ‘Wild Wild Country’. Logiquement, nous avons été inspirés par cette série, ce n’est pas un secret, mais il y a deux différences claires pour moi. La première est que le «Wild Wild Country» se produit aux États-Unis, si vous passez à 30 kilomètres de Séville, vous obtenez El Palmar de Troya, bien sûr. L’autre est que «Wild Wild Country» a duré ce qui doit durer et El Palmar de Troya continue.

Il y a de nombreuses déclarations de la mort de Clemente, car il a dit que tout finirait avec lui

Oui, nous avons essayé de refléter tout cela. C’est incroyable. Cela semble tellement surréaliste.

Pensez-vous que le documentaire peut aider à démolir la secte?

Je ne sais pas, mais regardons-la oui. Et le regarder avec d’autres yeux aussi. C’est une secte qui nous fait beaucoup rire depuis cinq décennies, mais avec un peu de chance, désormais elle ne nous fait plus tant rire. Au moins, si nous y parvenons, nous aurons accompli un travail important. Peu de temps après un petit effort de la part d’adhérents espagnols et étrangers pour regarder le documentaire, ils ont peut-être d’autres points de vue et n’importe lequel de ces profils peut se refléter. Je n’exclus pas que dix ou douze autres puissent sortir et il existe un autre «El Palmar de Troya» en tant que série documentaire.

