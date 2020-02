Les loups reviennent à “Boom!” le même jour que La 1 crée «The Hunter»

Erundino Alonso deux fois. C’est ainsi que le grill est présenté le lundi 10 février. Ce jour-là, Antena 3 a confirmé qu’à l’occasion du 30e anniversaire de la chaîne Los Lobos et Los Dispersos, ils feront face à un programme spécial de ‘Boom!“. À partir de 20h00, l’équipe reviendra au concours qu’elle a quitté avec le plus gros jackpot de l’histoire de la télévision et sera mesurée dans un grand duel contre les champions actuels, Los Dispersos.

Erundino Alonso, dans ‘Boom!’ et dans ‘The Hunter’

Pendant ce temps, Les 1 premières ‘The Hunter’, qui feront face à l’anonymat avec certains des meilleurs candidats en Espagne. Parmi ces professionnels se trouvent Ruth de Andrés (“ Connaître et gagner ”), Paz Herrera et Lilit Manukyan (“ Pasapalabra ”) et, en effet, Erundino Alonso, un élément fondamental de Los Lobos pendant des années pour réaliser le bateau convoité.

L’horaire du 1 n’a pas encore été confirmé pour votre nouveau concours quotidien, qui sera présenté par le Basque Ion Aramendi. Il s’agit d’une adaptation du format britannique «The Chase» qui a été diffusée avec succès au Royaume-Uni (ITV) pendant treize saisons. À tel point qu’il a été adapté à une dizaine de pays.

Voici comment fonctionne «The Hunter»

«Le chasseur» promet de faire jouer toute la famille. Il est organisé en trois phases différentes. Après une bataille individuelle pour accumuler de l’argent, chaque concurrent affrontera le “chasseur”“, dont une série de boîtes sont séparées. Les deux devront répondre aux mêmes questions, devant rentrer à la maison avant que le chasseur ne l’attrape. S’il échoue, il quitte le jeu et l’argent est perdu.

Les concurrents qui passent cette phase se joindront pour combattre le “chasseur” et prendre le bateau commun. Les candidats auront deux minutes pour répondre à autant de questions que possible. Le chasseur aura encore deux minutes pour répondre aux mêmes questions qu’eux. Si l’équipe parvient à s’échapper, le prix sera réparti également. Si le chasseur les attrape enfin, ils partiront les mains vides.

