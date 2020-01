Les loups reviennent à ‘Boom!’ pour participer à une spéciale pour le 30e anniversaire d’Antena 3

Le 25 janvier, Antena 3 aura 30 ans depuis le début de ses émissions vers 1990 et, par conséquent, prépare un programme spécial pour les prochains jours. Il a entre ses mains un programme spécial de ‘Boom!’ et, comment pourrait-il en être autrement, Les loups seront présents en lui.

Los Lobos fête son bateau dans ‘Boom!’

Manu, Erundino, Alberto et Valentín reviendront au programme présenté par Juanra Bonet pour jouer dans une émission spéciale, comme le rapporte Ecoteuve. Mais pour rendre votre retour au concours plus intéressant depuis qu’ils ont gagné le bateau le 8 juillet 2019, ils devront faire face à Los Dispersos, qui ont été nommés comme leurs successeurs.

Cette équipe est composée de Manolo, Óscar, Victoria et Miguel Ángel, arrivés en octobre et, depuis lors, ils sont devenus les rivaux les plus difficiles à battre. Bien qu’ils n’atteignent pas plus de deux ans que Los Lobos étaient en vedette dans l’après-midi d’Antena 3, ils ne s’égarent pas et doivent démontrer au public s’ils sont meilleurs que leurs prédécesseurs.

Origine dans «Connaître et gagner»

Los Lobos et Los Dispersos ont quelque chose en commun et ce n’est pas seulement leur concours dans ‘Boom!’. Les deux équipes ont été formées avec d’anciens candidats de «Know and Win» qui se sont rencontrés dans ledit programme, comme l’ont dit les membres lors de leur premier jour de désamorçage des bombes. Le programme de longue date de La 2 est, sans aucun doute, une carrière pour de nombreux concurrents, qui ont participé non seulement à «Boom!», Mais à d’autres programmes tels que «Pasapalabra».

.