Les lucioles déclarées espèces menacées

Le Les lucioles viennent d’entrer dans la liste des espèces menacées car il a été menacé par de nombreux facteurs, notamment la perte de son habitat, l’utilisation de pesticides et la pollution lumineuse, car il affecte gravement son accouplement. Ce problème est mondial et affecte plus de deux mille espèces différentes de cette famille de Lampyrid.

Des chercheurs de l’Université Tufts, en coordination avec l’Union internationale pour la conservation de la nature, affirment que l’extinction de la luciole affecterait gravement d’autres espèces qui partagent des régions géographiques, en plus des projets de biodiversité et d’écotourisme dans ces zones.

«De nombreuses espèces sauvages sont en déclin en raison de la diminution de leur habitat, il n’est donc pas surprenant que la perte d’habitat ait été considérée comme la plus grande menace. Certaines lucioles sont menacées, en particulier lorsque leur habitat disparaît, car elles ont besoin de conditions spéciales pour achever leur cycle de vie. Par exemple, une luciole malaisienne (Pteroptyx ont), célèbre pour ses écrans flash synchronisés, est un spécialiste des mangroves », a déclaré Sara Lewis, professeur de biologie à l’Université Tufts.

Le changement d’habitat de nombreuses régions par l’agriculture ou le tourisme les a considérablement réduites, s’ajoutant au fait qu’il y a de plus en plus de lumière artificielle partout dans le monde. Et il ne s’agit pas d’utiliser des projecteurs, les chercheurs disent que le passage à des LED écoénergétiques et trop lumineuses n’aide pas du tout, au contraire. Le plus brillant est le pire.

Néanmoins, les chercheurs restent optimistes quant à l’avenir des lucioles. Au Mexique, nous avons l’un des rares sanctuaires de lucioles au monde.

