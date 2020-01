Les lunettes de soleil Maui Jim de Captain Lee sont plus qu’une simple déclaration de mode

Le capitaine Lee Rosbach de ci-dessous Deck est souvent vu portant une paire de lunettes de soleil intelligentes alors qu’il navigue dans les eaux du Pacifique Sud.

En tant que capitaine titulaire, Rosbach sait que la protection des yeux est primordiale pour la sécurité. C’est pourquoi il est ravi d’annoncer un nouveau partenariat avec Maui Jim. Rosbach a partagé avec Showbiz Cheat Sheet qu’il ressentait l’esprit Aloha. «J’adore mon Maui Jim, c’est la seule façon d’éclairer ma journée», a-t-il fait remarquer.

Capitaine Lee Rosbach | Photo gracieuseté de Stars Marketing Group

Alicia Choitz, directrice des parrainages et des événements de Maui Jim, a déclaré qu’elle ne pouvait pas être plus ravie d’avoir Rosbach à bord. «Tout aventurier marin comprend l’importance d’une protection oculaire polarisée de qualité sur l’eau, avec un soleil implacable, des rayons UV nocifs et des reflets frustrants. Le port de lunettes de soleil Maui Jim améliore la perception de la profondeur et la clarté, deux éléments essentiels lors de la navigation de navires dans des eaux peu profondes ou rocheuses », a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse.

Les Maui Jim sont élégantes mais fonctionnelles

Gabriella Schwager, PDG de Stars Marketing Group, a déclaré que le partenariat était parfait. «Captain Lee est élégant, chic et a fière allure dans les teintes, ce qui en fait un ajustement parfait pour Maui Jim. C’est exactement ce qu’un capitaine de yacht devrait porter, une marque de luxe avec le plus haut niveau de technologie de fonctionnement de l’objectif PolarizedPlus®. »

Les fans ont déclaré que les lunettes de soleil Maui Jim étaient également leur premier choix lorsque Rosbach a annoncé le partenariat sur Instagram. «Ces lunettes ont toujours été mes lunettes de conduite de bateau de lac préférées», a commenté une personne. «Je jure qu’ils rendent les couleurs magiques! Je ne peux pas penser à un meilleur ambassadeur de marque pour eux !!! ”

Un autre fan a résumé ce que cela signifiait d’avoir Rosbach comme ambassadeur de la marque. “C’est parce que tu es si beau avec ces lunettes de soleil”. “

Maui Jim’s est plus qu’une paire de nuances cool

Maui Jim a partagé avec Showbiz Cheat Sheet que les nuances que Rosbach a été repérées sont des Mavericks, qui coûtent environ 299 $. De plus, le confort est primordial pour l’entreprise. «Plus les lunettes de soleil sont confortables, plus vous voudrez probablement les porter. Maui Jim innove en permanence pour offrir les styles les plus légers et les plus fins, pour maximiser le confort et augmenter la portabilité », selon un porte-parole de la marque.

La qualité des verres est un autre aspect important des lunettes de soleil Maui Jim. “Plus foncé [lenses] ne signifie pas toujours mieux. Les lentilles dépourvues de filtres UV adéquats peuvent en fait faire plus de mal que de bien car elles ombragent les yeux, les faisant se dilater et donc augmenter l’exposition aux UV nocifs. Les verres Maui Jim ne font pas que tamiser la lumière; Les verres PolarizedPlus2® bloquent 100% des rayons UVA et UVB nocifs, éliminent les reflets et améliorent les couleurs en utilisant la lumière naturelle pour révéler la beauté du monde qui vous entoure. »

Les yachties sont particulièrement vulnérables aux dommages autour des yeux causés par le soleil. Environ 5% à 10% des cancers de la peau se produisent autour des yeux, a déclaré le porte-parole de Maui Jim. Cela signifie qu’il est crucial de porter une paire de teintes qui offrent une protection complète contre les rayons UVA / UVB dommageables.

Attrapez Rosbach dans ses lunettes de soleil Maui Jim sur le pont inférieur, les lundis soirs à 9 / 8c sur Bravo.