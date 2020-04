Les magasins CDMX baissent les rideaux

Mexico.- Les travailleurs du Metro Collective Transport System, comme les transporteurs qui en ces temps d’urgence sanitaire doivent travailler pour éviter de stopper l’activité économique dans son intégralité, doivent veiller à ce que le service ne soit pas encombré, pour éviter les contagions.

“Vous ne pouvez pas arrêter le métro, mais vous devez faire en sorte qu’il ne soit pas encombré, qu’il n’y ait pas de monde, que le transport soit commandé dans le métro, que ceux qui utilisent le métro – que le gouvernement puisse faire – montent à bord et transfert dans des wagons non remplis, cela peut se faire à l’entrée, mais le plus important est que si vous n’avez pas d’activité essentielle, la meilleure chose est de rester à la maison », a déclaré le président Andrés Manuel López Obrador.

En outre, il a précisé que «ce que nous recherchons avec cette mesure, c’est qu’il n’y a pas de contagion et qu’une situation d’urgence ne se présente pas, que les hôpitaux nous saturent. C’est la fameuse courbe qui a été montrée, comment elle est différente que la courbe s’aplatit, car l’expérience dans les pays où l’épidémie a débordé d’hôpitaux saturés. “

À cet égard, il a déclaré qu’il était également très important qu’il ne se rende à l’hôpital pour aucun symptôme. À ce jour, a-t-il dit, il a été démontré que même le nombre de personnes infectées est un pourcentage relativement faible qui nécessite une hospitalisation, que ceux qui sont infectés peuvent rester à la maison.

Les travailleurs des lignes de transport, tels que les minibus et les bus qui doivent travailler parce qu’ils vivent quotidiennement, s’exposent en fournissant le service essentiel mais avec la précaution d’éviter les débordements, pour garder le contrôle de l’épidémie, car cela signifiera sauver des vies.

Mais en même temps, a-t-il ajouté, en veillant à ce que l’économie ne se détériore pas autant, que l’économie populaire ne se détériore pas fondamentalement, «que nous assistions à l’urgence sans détruire notre base économique.

“Et quand je parle de la base économique du pays, je ne pense pas seulement aux grandes entreprises ou nous ne devons pas seulement y penser, nous devons penser aux petites entreprises familiales, à toutes les activités économiques formelles et informelles, mais c’est une première étape »A souligné López Obrador.

La seconde est, et va venir, la réactivation, comment l’économie va se réactiver. “C’est ce que nous recherchons, que nous n’avons pas ces augmentations d’autres pays et que nous pouvons répartir le nombre de personnes infectées, que cette ligne va horizontalement, aussi horizontalement que possible, car cela signifie que les hôpitaux ne sont pas saturés “

Dans d’autres pays, a-t-il dit, il y avait des cas où il n’y avait pas de lit, des ventilateurs et des patients délicats devaient attendre que le lit, le ventilateur, soit libéré. “C’est ce que nous recherchons et c’est pourquoi nous devons faire l’effort, le sacrifice de rester à la maison. Je suis très conscient de ceux qui vivent au quotidien, mais je suis sûr que nous pourrons résoudre ce problème rapidement, si nous continuons à agir professionnellement », a-t-il conclu.

Seven24.mx

ebv