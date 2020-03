«Les magiciens» fait une promenade douce-amère vers la finale de la série avec «Purgatory»

Ces derniers épisodes de la saison Les magiciens ont pris une teinte douce-amère après l’annonce que Syfy n’a pas repris l’émission pour une sixième saison. Après l’épisode de la nuit dernière, ironiquement appelé «Purgatoire», il ne reste que deux épisodes avant ce que nous savons maintenant être la finale de la série le 1er avril. Du bon côté, nous pouvons savourer ce qui nous reste (y compris un épisode musical qui co -la créatrice Sera Gamble a appelé la plus folle à ce jour), et soyez reconnaissant que les cinq saisons de la série seront toujours là, prêtes pour nous à revoir chaque fois que nous voulons nous souvenir des personnages que nous aimons.

Cette semaine, cependant, parlons de «Purgatoire». Tout comme le statut de la série avant l’annonce des showrunners, tous nos personnages sont dans une sorte de purgatoire qui leur est propre cette semaine. Commençons par Josh. Après nous être cachés dans les bois avec l’œil féerique de Margo la semaine dernière, nous commençons cette saison avec le roi des ténèbres en le bannissant dans le royaume Taker. La bonne nouvelle est qu’il est capable de dire à Margo, Fen et Kady où il se trouve via l’œil de Margo, puis il se lie d’amitié avec une jeune fille qui est également coincée dans Taker World. Alors qu’ils voyagent à travers le royaume en essayant de ne pas se faire tuer, ils trouvent un ascenseur au milieu des bois de Taker, et – sans meilleure option – ils prennent l’ascenseur jusqu’aux Enfers. Même s’ils ne sont pas officiellement morts, ils semblent être coincés là-bas. Heureusement, ils rencontrent Penny40 (!!!!), qui accepte à contrecœur de retrouver Hadès, car le dieu est le seul à pouvoir les renvoyer dans le royaume des vivants. Hadès, cependant, a abandonné les Enfers, et ils découvrent qu’il se cache sur Terre. Heureusement pour les vivants, Josh est capable de dire à Margo via son œil de fée de retrouver Hadès.

Il s’avère que Hadès s’est abattu dans le Queens. Kady et Alice le trouvent là-bas et lui demandent son aide pour retourner Josh. Hadès, cependant, est en deuil – sa femme, Notre-Dame est toujours aux prises avec son propre chagrin pour Quentin, essaie de sympathiser avec lui (revenant à nouveau au désormais méta-refrain, compte tenu de l’annulation de l’émission, de faire face à la perte) avec peu de succès. (En passant, étant donné l’accent mis cette saison sur le chagrin, ce serait formidable de revoir le chagrin de Kady à propos de la perte de Penny40 également, d’autant plus qu’elle le voit cet épisode sous l’œil de Margo.)

Hadès accepte finalement de ramener Josh, cependant, tant que le gang corrige le problème Taker – ils sont apparemment les chiens de garde des Enfers, et si une porte est faite entre les vivants et les morts, tous les morts pourraient venir verser dans le monde dans un véritable scénario d’Armageddon. Et donc Josh et la petite fille reviennent à Fillory, bien qu’entourés d’une multitude de preneurs morts.

D’autres membres du gang ont également leurs propres problèmes de type purgatoire dans cet épisode. Il y a Eliot et Julia, emprisonnés dans le cachot du Dark King. Ils finissent par s’échapper et retournent à New York quand ils trouvent comment effrayer suffisamment Julia pour activer les pouvoirs de son bébé voyageur. Et puis il y a le bébé papa Penny23, qui se retrouve pris au piège dans l’étrange salle Signal avec Plum Chatwin. Il s’avère qu’ils ont été piégés là par un autre voyageur du temps nommé Eli, qui prétend qu’il protège l’intégrité de l’espace et du temps (un peu comme un Dr Strange dément) et que Plum doit avoir son pouvoir de voyager dans le temps avant qu’elle ne lui soit aspirée. il va les libérer. Plum finit par céder et laisse l’étrange machine d’Eli aspirer son jus qui voyage dans le temps, bien que Penny23 l’arrête avant qu’elle ne soit complètement sèche. Et c’est une bonne chose qu’il ait fait! Il s’avère que le Dr Strange, dément, n’est guère plus qu’un toxicomane voyageant dans le temps – Penny23 et Plum échangent une partie de son jus de temps pour qu’il les retourne à New York, où Penny 23 se présente juste à temps pour voir une Julia très enceinte.

Et c’est là que se termine le «Purgatoire». Tous les gangs sont de retour à New York avec au moins un autre événement de fin de monde à arrêter. Le gang a sauvé le monde un tas de fois, et vous pourriez affirmer que cette prémisse a été détruite dans la série. Comme la plupart des bonnes choses, cependant, le voyage que les personnages entreprennent importe plus que leur destination (c’est-à-dire sauver le monde, encore une fois); les fans adorent ce spectacle non pas parce que les personnages sauvent le monde un tas de fois – ils l’aiment en raison de la complexité de ces personnages et de la façon dont chaque saison mélange des moments graves et déchirants avec des situations merveilleusement absurdes. “Purgatory”, comme la série dans son ensemble, a un merveilleux mélange de ces deux choses: de la lutte d’Hades avec le chagrin, au snafus des yeux de fée de Margo qui en fait finalement un projecteur de film ambulant. Je pense que ce riche mélange de l’obscurité et de l’idiot sera la chose qui me manquera le plus chez The Magicians une fois qu’il sera parti. Mais j’aurai toujours l’expérience de regarder ces facettes se dérouler à chaque épisode, et pour cela, je suis reconnaissant.

