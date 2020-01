Les magiciens font quelque chose de fou – / Film

Ce message contient spoilers pour la première de la saison 5 (naturellement), mais aussi la finale de la saison 4.

La finale de la saison dernière Les magiciens était un doozy pour les fans; Quentin Coldwater (Jason Ralph), l’un des personnages principaux de la série, se sacrifie considérablement pour sauver ses amis et ramener la magie dans le monde. La mort, en particulier dans la fantaisie, peut être un état d’être impermanent. Mais les showrunners Sera Gamble et John McNamara ont clairement indiqué à la fin de la saison 4 que Quentin resterait très probablement mort et parti.

Sans surprise, l’impact de la mort de Quentin est une force majeure dans la saison 5, et pas seulement pour ceux qui ont aimé Quentin et pleurent sa perte; La mort de Quentin a également libéré un afflux de magie sans précédent dans l’univers, et la Terre ainsi que Fillory doivent maintenant faire face aux conséquences. Les dernières minutes de la finale de la saison 4 ont abordé certaines de ces conséquences potentielles: Margo et Eliot sont piégés dans Fillory 300 ans à l’avenir; Julia récupère sa magie à cause de sa douleur de la mort de Quentin; et la bibliothèque, aujourd’hui en panne, cherche l’aide d’une Alice accablée de chagrin. Le début de cette saison s’appuie sur ces développements et bien plus encore – lisez la suite pour avoir un aperçu complet de ce qui se passe dans le premier épisode de la saison 5, “Faites quelque chose de fou”.

Nous avançons légèrement dans le temps dans le premier épisode – cela fait un mois depuis la mort de Quentin, et les personnages qui ont survécu sont toujours aux prises avec les conséquences. Nous commençons avec Julia, qui a toujours du mal à ce que Quentin soit partie de sa vie (quelque chose à laquelle beaucoup de fans se rapporteront, j’en suis sûr). Une partie de sa douleur est qu’elle a de nouveau de la magie à cause de la mort de Quentin, et elle ne peut pas s’en empêcher. Elle a besoin de faire quelque chose de bien pour le monde avec sa magie; si elle le fait, elle croit (à tort) que la mort de Quentin blessera un peu moins, car elle a pu faire quelque chose de positif avec le pouvoir que sa mort lui a laissé. Avec l’aide d’un cochon sexiste littéral (un cochon de Fillory bien sûr, un jeu de mots à la mode classique des magiciens), elle découvre qu’il y a une quête de nature apocalyptique qui a besoin d’un héros. Le cochon ne dira pas les détails à Julia, cependant; dans une scène qui était un peu trop sur le nez, même selon les normes des magiciens, le cochon explique qu’elle ne convient pas parce qu’elle n’a pas de «filet de porc». Plus tard, cependant, Julia se rend compte qu’elle n’a pas besoin de quelqu’un pour donner la quête sur elle – elle va se donner une quête pour sauver le monde (et peut-être, peut-être, elle pourra faire en sorte que la mort de Quentin en «vaille la peine» d’une manière ou d’une autre). La première chose qu’elle doit faire, cependant, est de comprendre de quelle apocalypse potentielle le porc parlait. J’anticipe que son nouveau beau Penny23 sera son partenaire de quête sur celui-ci, et la promesse que les bonnes intentions de Julia vont de travers me fait croire que ce sera l’un des principaux arcs de l’histoire de la saison.

“Do Something Crazy” passe également beaucoup de temps avec Alice, qui a été enfermée dans la maison de sa mère en deuil pour Quentin. Au début, elle était presque catatonique, refusant de sortir du lit et refusant de répondre aux lettres de la bibliothèque lui demandant d’urgence son aide. Alice est un gâchis – elle ne sait pas comment surmonter la mort de Quentin et reçoit des conseils de sa mère pour faire tout ce qu’elle doit faire pour faire face à son chagrin. Alice suit les conseils de sa mère. Ou peut-être qu’elle était déjà prête à faire quelque chose de drastique – elle a déjà volé le livre de Quentin à la bibliothèque, après tout, et l’épisode se termine sur elle faisant une magie d’apparence dérangeante avec son livre et un mannequin d’argile. Essaie-t-elle de ramener Quentin? Quoi qu’elle fasse, cela ne se passera probablement pas bien étant donné les antécédents d’Alice, bien que nous devrons attendre la semaine prochaine pour le découvrir.

Eliot est l’autre personnage qui était le plus proche de Quentin, bien que la proximité soit un secret pour la plupart des autres. Sa façon de gérer le deuil est l’automédication mélangée à un peu de nihilisme – il est coincé avec Margo in Fillory, piégé 300 ans dans le futur, et pourtant il ne semble pas trop s’en soucier. Peu importe que Fen et Josh aient été assassinés par un mystérieux roi des Ténèbres? Margo s’en soucie, cependant, et elle le traîne “essayant de mettre fin à cette merde” et a le temps de reculer afin qu’ils puissent sauver leurs amis. Ses efforts, notamment en voyageant au centre du monde pour rencontrer le nain de l’horloge (comme vous le faites dans Fillory), ont échoué, et elle se retrouve jetée en prison lorsqu’un garde Whitespire voit les marques sur ses poignets qui la marquent comme bannie de le domaine. L’apathie établie d’Eliot comme moyen de faire face au chagrin se ressent ici, et j’ai hâte de voir comment il résiste (ou ne résout pas) sa douleur qu’il ressent dans les épisodes à venir.

Il y a d’autres mauvaises choses qui se passent dans le monde avec le nouvel afflux de magie et Penny23 et Kady – les deux personnages moins proches de Q – traitent cela directement dans cet épisode. Il y a tellement de magie dans le monde maintenant, que des «ondes magiques» apparemment aléatoires augmentent et provoquent une catastrophe et, souvent, la mort quand elles se produisent. Les grandes quantités de magie ont également poussé plus de personnes à manifester des tendances magiques, à tel point que Dean Fogg recrute Penny23 pour enseigner à un nouveau groupe de voyageurs comment ne pas se suicider. L’une d’elles dit qu’elle entend un signal, en fait, et Penny23 se trompe quand il essaie d’y accéder. La signification de ce signal n’est pas claire, mais je parie qu’il sera lié à la quête de Julia d’une manière ou d’une autre.

Kady a également beaucoup à faire en tant que leader des sorcières de haie. De nombreuses haies ont toujours la marque que la bibliothèque a mise sur leur bras, ce qui les empêche de faire de la magie, et avec la bibliothèque en ruine, Kady se rend compte qu’elle devra trouver un moyen de supprimer les marques elle-même. Un ancien homme de la bibliothèque lui donne une piste sur un ancien dépôt de la bibliothèque, mais quand elle et son acolyte Pete y sont arrivés, tout le bâtiment a disparu et ceux qui l’entourent ont eu leurs souvenirs effacés. La question de savoir qui est le concurrent de Kady pour accéder à la bibliothèque est inconnue à ce stade, mais le conflit a été établi.

Bien que les intrigues de Kady et Penny23 ne tournent pas directement autour de la mort de Quentin, il y a encore beaucoup de sentiments non résolus à gérer cette saison, non seulement au sein de la série et des personnages, mais aussi avec les fans (moi pour ma part, ne le font toujours pas sais vraiment ce que je pense de la mort de Quentin dans la saison 4). Le premier épisode fait un bon travail en explorant comment la perte de Quentin a touché tout le monde, mais j’espère que les sentiments de tout le monde à propos de Quentin ne sont pas mis de côté ou «enveloppés» en deux ou trois épisodes. La présence de Quentin dans la série mérite plus, et les personnages restants seraient mal servis si sa mort était simplement balayée sous le tapis. Je suis cependant optimiste après ce premier épisode, que les scénaristes le savent. Nous devrons cependant attendre et voir comment la mort de Quentin aura un impact sur tout le monde au fil de la saison.

