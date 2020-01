Les magiciens La colère de la critique des abeilles – / Film

Les gens pleurent différemment. Certains, comme Julia et Alice, veulent prendre leur chagrin et le transformer en quelque chose de productif, quelque chose qui justifie la douleur qu’ils ressentent. D’autres, comme Eliot, veulent repousser leur chagrin (ainsi que tous leurs autres sentiments) en faisant passer les jours comme un ivrogne fataliste. Il y a autant de façons de pleurer qu’il y a de gens, mais souvent (du moins dans le cas de Les magiciens l’équipage), le deuil peut amener les gens à faire des choses qui sont, pour mettre un point fin, imprudentes et stupides.

Alice, tout comme son modus operandi dans cette émission, est allée faire quelque chose d’imprudent et de stupide avec son chagrin dans le deuxième épisode de cette saison, “La colère des abeilles du temps”. se connecter avec Quentin, elle jette un sort en utilisant de l’argile vivante, le livre de Quentin de la bibliothèque et UN MORCEAU DE SON ÂME pour tenter de le ressusciter. Elle se dit qu’elle fait ça pour que Quentin traduise un papier qu’elle a trouvé dans ses affaires chez Brakebills – si elle peut comprendre ce papier, elle se convainc, peut-être qu’elle pourra terminer quelque chose qu’il n’a pas eu la chance de faire.

Le sort ne se passe pas comme elle l’attend, bien sûr. Après le cliffhanger de la première saison, où nous l’avons vue lancer le sort, nous commençons l’épisode 2 avec le golem d’argile qui bouge et prend vie comme… la version de 12 ans de Quentin Coldwater. L’acteur Jason Ralph me manque dans Quentin. Mais je suis content que les écrivains ne l’aient pas fait revenir ici; cela aurait été presque cruel de le voir revenir à l’écran, même en jouant une version modifiée du personnage, après que tant de poids ait été mis sur sa mort la saison dernière. Avoir Boy Quentin jaillissant sur Star Trek: Voyager et Taco Bell était assez poignant.

Alors pourquoi Boy Quentin est-il ici au lieu de Adult Quentin? L’épisode fait un peu de magie magique pour justifier ce choix – apparemment, les circonstances internes d’Alice recherchent une fermeture avec Boy Quentin (peut-être la version la plus “pure” de son amour?) Plutôt qu’un moyen de traduire la note qu’elle a trouvée dans les choses de Quentin. Boy Quentin, en utilisant des mots et de la sagesse au-delà de tout enfant de 12 ans que je connais (bien que Quentin était un enfant particulier), lui donne finalement cette fermeture. Et puis cesse rapidement d’exister. Bien que cette histoire soit douce et ait poussé le processus de deuil d’Alice, on pourrait dire qu’elle était un peu forcée et artificielle. Je parie qu’Alice a encore du chemin à parcourir pour sortir de son chagrin, mais cela aurait plus de sens comme première étape de ce processus plutôt que finale.

Et puis il y a Eliot. Tout comme Alice, Eliot est de retour à son réglage par défaut et commence cet épisode ivre et apathique, quelque chose que le fantôme de Fen est heureux de souligner quand il tombe par hasard sur l’endroit où elle a été pendue. C’est peut-être la culpabilité de voir le fantôme de Fen qui l’a fait chercher Jane Chatwin au début. Et c’est peut-être la révélation de Jane que la première chose qu’elle a changé dans le passé au cours de ses efforts pour que Quentin détruise la Bête était d’empêcher Eliot de mourir qui lui a fait voler ses gadgets de voyage dans le temps. Eliot, tout comme Alice, est embrouillé dans son chagrin. Son embrouille, cependant, le fait hésiter à prendre des mesures déterminées pour sauver Fen et Josh et à abandonner et à se replier sur le confort de l’apathie.

Margo, qui connaît Eliot mieux que quiconque, l’appelle et essaie tout seul de sauver Josh et Fen. Eliot finit par arriver, cependant, et utilise l’un des horodatages de Jane (des tampons qui peuvent envoyer une lettre à n’importe quel endroit, à tout moment) pour dire à Josh et Fen (et à une douzaine de leurs amis) de contacter l’horloge naine et d’avancer rapidement 300 ans pour rejoindre Margo et Eliot dans le nouveau cadeau. Son plan réussit, et la fin de l’épisode fait sortir le haut roi Margo de la prison et soutenu par un tribunal en exil. Eliot est là aussi, bien sûr, mais il lui reste une enveloppe d’horodatage, et celle-ci est adressée à Quentin juste avant sa mort. Va-t-il tirer une Alice et faire quelque chose d’imprudent et de stupide? Nous devrons attendre la semaine prochaine pour le savoir.

“La colère des abeilles du temps” aborde non seulement les répercussions du chagrin, mais aborde également les luttes de la toxicomanie à travers l’histoire de Kady. Kady se retrouve au lit avec un gars au hasard et ce qu’elle pense être une gueule de bois tueur, et pense d’abord qu’elle est tombée du chariot. Kady, cependant, n’a pas brisé sa sobriété; quelqu’un a utilisé la magie pour effacer sa mémoire de tout souvenir de sa recherche du bâtiment de dépôt de livres de la bibliothèque manquant. Avec l’aide de Penny23, elle et son stand d’une nuit passent par une mémoire VR de ce dont ils se souviennent, ce qui révèle que le gars est un espion dormeur et la raison pour laquelle sa mémoire a été effacée (la sienne a été accidentellement effacée aussi quand elle a essayé pour se défendre). Lorsque Kady le confronte, il choisit de se suicider plutôt que de laisser Penny23 sonder son esprit et lui rappeler ce qu’il a fait.

La prise de conscience qu’il existe un pouvoir avec la capacité de faire disparaître un bâtiment hautement protégé et d’utiliser des espions effaçant la mémoire est écrasante pour Kady. Elle avoue à Penny23 qu’elle a été presque soulagée lorsqu’elle a pensé qu’elle était tombée du wagon. Elle a du mal à rester sobre (notamment, tout comme Dean Fogg) et craint de ne pas être assez forte pour mener les haies et affronter un adversaire aussi fort sans béquille. Sa vulnérabilité ici, quelque chose que nous voyons rarement étant donné son personnage difficile, est quelque chose que j’ai hâte de voir se développer au fil de son histoire cette saison. Son plus grand défi sera-t-il cette force mystérieuse qui travaillera contre elle? Ou sera-ce plutôt ses propres faiblesses internes?

