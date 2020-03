Les maisons de disques réussissent à nouveau à Barcelone et dévastent à Valence dépassant Madrid

Le phénomène qui tourne autour de «l’Opération Triomphe» va au-delà des données d’audience. Avec la grande incertitude de ce qui pourrait arriver dans la signature du disque des candidats de «OT 2020», vous pouvez dire que le nombre de participants a été très positif. Barcelone, Valence, Madrid et Séville ont été les villes choisies pour recevoir les vainqueurs le 29 février devant la foule des fans.

Hugo, Anaju, Rafa et Gèrard, dans la maison de disques «OT 2020» à Barcelone

La ville la plus accueillie cette fois a été Barcelone, où jusqu’à 5000 personnes sont venues rencontrer Anaju, Gèrard, Hugo et Rafa. La ville a répété le même nombre de participants que lors de la tenue de la première maison de disques de ‘OT 2018’, qui avait déjà plus du double de celle de ‘OT 2017’, lorsqu’elle avait réuni 2000 personnes.

Un total de 2500 personnes ont approché le centre commercial de Valence où Maialen, Samantha et Flavio sont allés. Lorsque la maison de disques a été créée dans cette ville en ‘OT 2017’, il y avait 2000 participants, tandis qu’en ‘OT 2018’, ils ont changé de destination pour Saragosse, avec 3500 personnes. Cette année, il a été décidé d’ajouter une quatrième ville: Séville. Les candidats expulsés de l’édition ont déménagé dans la capitale andalouse pour rencontrer 1400 assistants

Le crash de Madrid

La ville qui a remarqué une forte baisse du nombre de participants a été Madrid. Le centre commercial d’Alcorcón attendait 1500 personnes pour rencontrer Eva, Nia, Jesús et Bruno. Ces données chutent de plus de la moitié, puisque dans la maison de disques de ‘OT 2018’ 4000 fans se sont rassemblés dans la capitale et un an plus tôt, avec ‘OT 2017’, 3000 étaient réunis.

«OT 2020»

Barcelone: ​​5000

Valence: 2500

Madrid: 1500

Séville: 1400

«OT 2018»

Barcelone: ​​5000

Madrid: 4000

Saragosse: 3500

«OT 2017»

Barcelone: ​​2000

Madrid: 3000

Valence: 2000

.