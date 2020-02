Les maîtres de l’univers de Netflix débarquent Hamill, Headey, Gellar & More!

Les maîtres de l’univers de Netflix débarquent Hamill, Headey, Gellar et plus encore!

Alors que Sony est en train de préparer une adaptation en direct du personnage, le film d’animation de Kevin Smith Maîtres de l’univers série suite, Révélation, A mis en place une liste de talents all-star pour exprimer ses personnages, dont Mark Hamill (Star Wars: The Last Jedi), Lena Headey (Jeu des trônes) et Sarah Michelle Gellar (Buffy contre les vampires)! (Via le Hollywood Reporter)

“Je ne peux pas croire la gamme de talents avec laquelle je peux jouer», A déclaré Smith. “L’incroyable casting étoilé que Rob David de Mattel et Ted Biaselli de Netflix ont assemblé pour notre Maîtres de l’univers La série permettra à tout fan de He-Man de toujours de savoir que nous traitons ce dessin au sérieux et honorons le monde légendaire d’Eternia avec un talent de premier plan. Chris, Sarah, Mark, Lena et les autres acteurs et actrices incroyables ont donné des performances si puissantes et réelles dans un spectacle qui présente un tigre vert géant parlant. Avec ces artistes fantastiques derrière nos personnages, il sera très facile de vous immerger dans les épées et la sorcellerie de notre feuilleton de science-fiction épique.“

En plus du trio, le casting comprendra Chris Wood (Super Girl), Liam Cunningham (Jeu des trônes), Stephen Root (Dodgeball), Diedrich Bader (Surf’s Up), Griffin Newman (Notre président de bande dessinée), Tiffany Smith, Henry Rollins (Il n’est jamais mort), Alan Oppenheimer (He-Man et les Maîtres de l’Univers), Susan Eisenberg (Ligue de justice), Alicia Silverstone (Aucune idée), Justin Long (La vague), Jason Mewes (Jay & Silent Bob Reboot), Phil LaMarr (Samurai Jack), Tony Todd (Candyman), L’été cri (Razmoket), Kevin Michael Richardson (Family Guy), Kevin Conroy (Batman: la série animée) et Harley Quinn Smith (Yoga Hosers).

Hamill devrait prendre le rôle de Skeletor tandis que l’acteur original Oppenheimer interprètera Moss Man, avec Headey exprimant la femme de droite de Skeletor Evil-Lyn, Wood exprimant le prince Adam / He-Man et Gellar et Cunningham exprimant les compatriotes de He-Man, Teela et Homme d’armes.

La série est issue de Mattel TV, avec Susan Corbin sur le point de produire tandis que Smith est producteur exécutif aux côtés d’Adam Bonnett (Descendance), Christopher Keenan (Batman Beyond) et Rob David (He-Man et les Maîtres de l’Univers), avec Powerhouse Animation (Castlevania) animant la série.

Voici le synopsis officiel de Netflix: «Un retour radical à Eternia, Revelation est une suite directe à l’ère classique des Maîtres de l’Univers. Mettant en vedette les fans préférés de He-Man, Orko, Cringer et Man-At-Arms, l’histoire oppose nos guerriers héroïques et gardiens de Castle Grayskull à Skeletor, Evil-Lyn, Beast Man et aux viles légions de Snake Mountain!

Mais après une féroce bataille finale qui déchire à jamais Eternia, c’est à Teela de résoudre le mystère de l’épée de pouvoir manquante dans une course contre la montre pour empêcher la fin de l’Univers! Son voyage découvrira enfin les secrets de Grayskull. C’est l’épopée de He-Man et les fans de la saga Masters of the Universe ont attendu 35 ans pour voir!

Netflix n’a pas fixé de date pour Maîtres de l’Univers: Révélation. Cependant, le service de streaming a laissé tomber la première affiche teaser, que vous pouvez voir ci-dessous.

