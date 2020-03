Les mamans partagent des conseils pour vivre dans une «école à domicile» avec les enfants

Mexico.- En raison des mesures d’hygiène préventive fournies par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19), l’utilisation constante de gel antibactérien a été recommandée, ce qui a provoqué une sécheresse cutanée.

Selon Susana Canalizo Almeida, vice-présidente de la Fondation mexicaine pour la dermatologie, il est normal que la peau devienne sèche en raison du composant principal du gel antibactérien, qui est l’alcool.

L’expert recommande donc qu’après avoir appliqué le gel antibactérien, vous hydratiez ou hydratiez également vos mains avec des crèmes contenant des céramides ou de l’urée parmi ses composants.

Il suggère également d’utiliser des savons doux tels que les soi-disant «savons syndet» ou des savons non détergents, qui ont un pH similaire à celui de la peau et sont des nettoyants idéaux pour les peaux sensibles.

Dans le cas de la peau des personnes atteintes de diabète, ajoute-t-il, vous devez être deux fois plus prudent, car leur peau est encore plus sensible.

Pour les patients diabétiques, il recommande qu’en plus d’hydrater leur peau avec des crèmes qui leur sont propres, ils évitent également les bains très chauds et l’utilisation de savons antibactériens, car ceux-ci assèchent davantage la peau.

Selon Canalizo, la meilleure chose est que lorsque vous sortez de la douche, la peau s’hydrate, en particulier dans les jambes, les bras, les mains, le cou et le visage.

Actuellement, il existe différents types de crème sur le marché pour chaque type de peau, ce que vous devez prendre en compte, c’est que vous évitez les crèmes à haute teneur en colorant et en parfum, car elles ont tendance à endommager davantage la peau.

Quant aux huiles naturelles comme la noix de coco, les amandes, entre autres, elles sont recommandées lorsqu’elles sont incorporées dans les ingrédients d’une crème hydratante, car il vaut mieux utiliser des crèmes que des huiles seules, car les huiles ne sont pas absorber dans la peau comme hydratant.

L’expert suggère également d’éviter les bains très chauds, les peelings profonds et l’utilisation de chaussures synthétiques, car leur utilisation, comme les brosses et même certaines éponges, peut être très abrasive pour la peau.

Une autre recommandation importante, selon Canalizo, est que lors du nettoyage domestique, portez des gants, cela est nécessaire car vous devez éviter tout contact direct avec les détergents; sinon, vous pourriez développer une dermatite de contact.

Il est important de mentionner que la peau est le plus grand organe sensoriel du corps et est responsable de nous protéger contre les rayons ultraviolets, elle empêche l’entrée de bactéries et empêche certaines infections, elle régule également la température, stocke l’eau et les graisses, entre autres fonctions.

Dans certaines parties du corps, notre peau est plus épaisse et dans d’autres, elle est extrêmement délicate. Par exemple, la peau des paumes des mains et de la plante des pieds est plus épaisse et la peau autour des yeux est beaucoup plus fine ou plus délicate, selon Stanford Children’s Health.

Pour cette raison, les soins de la peau sont extrêmement importants, non seulement pour les fonctions qu’ils ont, mais aussi parce que c’est notre présentation au monde.

En plus de ces conseils, Canalizo suggère de suivre les indications sanitaires, de prendre des précautions et de prendre soin de la peau, ainsi qu’il est important d’aller chez le dermatologue, afin qu’il puisse apporter une attention personnalisée en fonction de chaque type de peau. (ntx)

JAHA