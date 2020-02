Les Mamas et Robin Bengtsson sont classés en première demi-finale du concours suédois

Le combat pour atteindre Rotterdam participant au Festival Eurovision a commencé en Suède. Ce samedi 1er février, la chaîne suédoise SVT a présenté la nouvelle édition de Melodifestivalen, la présélection suédoise à partir de laquelle le représentant de la Suède apparaîtra dans l’événement musical le plus important de la planète. Linnea Henriksson, David Sundin et Lina Hedlund étaient les présentateurs de la première demi-finale qui a eu lieu à la Saab Arena de Linköping et que, suivant la ligne des autres années, il a triomphé en ce qui concerne la critique. Nous avons pu vivre une performance soignée et avec une performance plus que saluée sur les réseaux sociaux par les Eurofans qui ont suivi la retransmission en direct.

Les Mamas et Robin Bengtsson

La proposition de Mamas

Lors de ce premier gala du Melodestivalen 2020, sept artistes ont participé qui ont opté pour deux places pour la grande finale qui se tiendra le 7 mars. Aussi, les gagnants étaient The Mamas et Robin Bengtsson. Ceux qui étaient choristes de John Lundvik à Tel Aviv 2019 ont voulu cette fois “devenir indépendants” et ont déposé leur propre candidature, en l’occurrence sur le thème “Move”. Nous sommes confrontés à un problème qui présente certaines similitudes avec lesquels il a participé à l’Eurovision 2019, quelque chose qui indique qu’ils ont voulu garder intact leur style caractéristique qui unit la soul et la pop. Ce retour au festival et une performance qui sans aucun doute est tombée amoureuse de la majorité en ont fait les grands protagonistes de la nuit.

La proposition de Robin Bengtsson

Mais ils n’étaient pas les seuls à avoir traversé la nuit musicale suédoise et c’est Robin Bengtsson a également triomphé en son temps pour le “Melfest”. Ce n’est pas la première fois que nous voyons le chanteur alors qu’il représentait la Suède au Festival Eurovision 2017 sur le thème “I Can’t Go On”. Maintenant, il veut revenir et sa proposition s’appelle “Take a Chance”. Nous sommes face à un thème pop qui attire l’attention du premier auditeur et à quel point cela rappellera plus d’une musique d’ABBA. La grande question est de savoir si le public SVT voudra que l’artiste opte à nouveau pour la victoire en Eurovision ou donne l’occasion à un nouveau visage qui a encore participé.

Le poisson

Enfin, il convient de mentionner les deux candidatures qui ont réussi à se faufiler dans les séries éliminatoires, appelé «Andra Chansen». Dans ce cas, Felix Sandman, qui était sans aucun doute le favori du public avec le thème “Boys with émotions”, et Malou Pritz, qui n’a pas obtenu suffisamment de soutien pour sa performance “Ballerine”, a été classé troisième et quatrième et peut ainsi continuer à se battre pour la victoire lors de ce gala spécial. Pour sa part, OVÖ, Suzi P et Sonja Aldén ils sont restés sur la route et ont été expulsés à la fin de la nuit.

