Les Martiens de “Mars Attacks!” Apparaissez dans la publicité du Super Bowl de science-fiction de Walmart!

Pour leur publicité Super Bowl cette année, Walmart a réuni une poignée d’icônes du monde de la science-fiction, en les utilisant pour promouvoir leur «confort hors du monde».

La publicité de 60 secondes s’intitule «Visiteurs célèbres» et présente des apparitions des adorables martiens de Mars attaque!, ainsi que des personnages de Star Wars, Men in Black et Arrival. Avant Bill & Ted Face the Music de cette année, Alex Winter apparaît même sous le nom de Bill S. Preston, apparaissant à l’écran avec, enfin, une version plus jeune de lui-même!

Si Mountain Dew n’avait pas interprété Bryan Cranston comme Jack Torrance dans une publicité recréant un moment emblématique de The Shining, nous dirions * que * c’était la publicité du Super Bowl à battre.

Hélas, ils l’ont fait. Mais celui-ci est plutôt génial aussi!

MISE À JOUR: La coupe étendue de la publicité a été ajoutée ci-dessous.