Les masques Cardi B se retrouvent dans une robe en caoutchouc de style dominatrice à la Fashion Week de Paris

Cardi est allé avec un certain thème pour PFW.



Vendredi, Cardi B a fait ses débuts avec son deuxième look à la Fashion Week de Paris et la rappeuse a décidé de garder son visage caché pour l’événement. Elle a déjà porté un look de masque le premier jour de PFW, et il semble qu’elle garde un thème similaire avec sa dernière tenue. Cardi a partagé une vidéo d’elle-même vêtue d’une robe en caoutchouc, longue jusqu’au sol, recouverte de porte-clés et d’autres babioles. La robe Marine Serre couvre presque chaque centimètre de Cardi, sauf pour ses yeux, ses lèvres, ses doigts et ses mollets. Cardi a associé la robe masquée avec un sac assorti, un béret noir et des ongles rouges exceptionnellement longs.

Elle a également posté quelques photos d’elle-même et de son mari Offset, qui est également à Paris pour célébrer sa collaboration avec le designer Chaz A Jordan. sur Instagram, où ils peuvent être vus admirer les œuvres de l’artiste français Richard Orlinski dans sa galerie. Dans la légende, Cardi a écrit: “Aimer @richardorlinski pieces ❤️ 🇫🇷.”

Richard a également partagé une photo de Cardi et Offset lors de son émission sur son propre Instagram. “Si cool de vous avoir dans ma galerie à Paris hier. Vous rockez 🔥🔥 @iamcardib @offsetyrn”, écrit-il dans la légende.

Consciente de son affinité évidente pour le monde de la mode, Cardi a également exprimé récemment qu’elle pourrait être intéressée à se lancer en politique, malgré certains doutes du public sur ses capacités. Ses aspirations politiques ont déjà été cosignées par Bernie Sanders et Omarosa.

