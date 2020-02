Les méchants de la Haute République révélés

Dans le nouveau révélé Star Wars: La Haute République, les Jedi de l’âge d’or du Conseil de Coruscant se retrouveront face à face avec de nouveaux méchants connus sous le nom de Nihil.

Après tant de spéculations, Lucasfilm a finalement annoncé Project Luminous comme une initiative de publication pour une nouvelle ligne de livres et de bandes dessinées Star Wars qui emmèneront les fans à l’ère de la Haute République et présenteront les Jedi au sommet de leur puissance. Bien que nous ne sachions pas comment ce nouveau récit s’inscrira dans les plans de Disney pour l’avenir de Star Wars sur grand écran, les premières pièces d’art conceptuel et les détails de l’histoire dans la bande-annonce de ce nouveau projet sont intrigants.

Plus précisément, les fans ont même pu jeter un premier coup d’œil aux nouveaux méchants qui troubleront la paix et la justice que les anciens Jedi tentent d’établir dans la galaxie. Cette bande de guerriers appelée Nihil a été décrite comme des «Vikings de l’espace» et certains se demandent maintenant s’ils sont liés de quelque façon que ce soit à Dark Nilihus, qui était un personnage des Chevaliers de l’Ancienne République.

Certes, ces bandits ne semblent pas être des êtres sensibles à la Force à première vue, mais ils peuvent toujours servir le côté obscur en tant qu’enthousiastes. N’oublions pas que là où il y a des Jedi, il y a des Sith pour s’y opposer. Et si vous n’avez pas bien vu ces nouveaux méchants dans la bande-annonce, consultez certains de leurs concepts ci-dessous:

PLUS SUR LE WEB

Cliquer pour agrandir

Il y a un hic, cependant; Dark Nihilus réside actuellement dans la partie non canon de Star Wars de Disney, appelée Legends, donc il y a de fortes chances que nous ne le voyions pas apparaître dans ces nouveaux romans et bandes dessinées. En outre, Knights of the Old Republic se déroule des milliers d’années avant la saga Skywalker, tandis que Project Luminous nous mènera 200 ans avant l’épisode I – La menace fantôme. Pourtant, la Mouse House pourrait introduire une itération du personnage. C’est leur propriété, après tout.

Quoi qu’il en soit, nous sommes ravis d’en savoir plus sur Star Wars: La Haute République et le nouveau récit de Lucasfilm lorsque le premier roman, intitulé Light of the Jedi, fait ses débuts le 8 septembre 2020.