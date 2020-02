Les médailles olympiques de Tokyo 2020 seront réalisées avec des milliers de tonnes d’électronique recyclée

Pour les Jeux olympiques qui se tiendront en 2020 à Tokyo, des médailles olympiques fabriquées avec plus de 40000 tonnes de déchets électroniques seront utilisées, parmi lesquelles des téléphones portables, ainsi que des appareils photo, et bien d’autres qui ne sont plus utiles.

Ce qui a été sauvé de ces appareils déjà inutilisables, ce sont les éléments d’or, d’argent et de bronze. Ce seront environ 5 000 médailles qui seront remises aux athlètes qui sont également les participants paralympiques.

La collecte de ces appareils a commencé à partir d’avril 2017 et s’est terminée dans le jeu 2019. Au total, le chiffre de 6 millions de téléphones portables a pu être obtenu. Très bonne initiative des Japonais pour profiter de ce grand nombre d’appareils et pour réutiliser les matériaux et ainsi contribuer un peu à l’environnement.

Belle initiative!

