Les médecins de l’IMSS demandent du matériel pour travailler

Mexico – Le ministère de l’Environnement (Sedema) de Mexico, par le biais de la Direction générale des zoos et de la conservation de la faune, rend compte de la naissance d’une girafe mâle au zoo de Chapultepec.

Le nouveau membre de la famille des girafes est né le 10 février et après une période de soins et de surveillance médico-vétérinaire, il a été déterminé qu’il était en bonne santé, il vit donc déjà avec sa famille et d’autres spécimens tels que des grues couronnées , Antilopes gnous, antilopes Oryx et autruches dans votre auberge.

La mère de la girafe bébé est connue sous le nom de Keyla, qui à 18 ans et après une longue période de gestation de près de 15 mois a eu son veau, le premier mâle de cette espèce à naître ces dernières années en le zoo de Chapultepec. Le père de la girafe bébé, qui n’a pas encore reçu de nom, est un homme de 9 ans appelé Chacho.

Actuellement, neuf girafes habitent – sous les soins de l’homme – au zoo de Chapultepec: Fortunata, la plus vieille girafe de 29 ans, Kenya, Pancha, Gina, Jirafifita, Sicarú, Chacho, Keyla et le nouveau veau, qui dans les prochains jours recevra un nom avec l’aide des citoyens.

Parce que l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) classe les girafes comme espèce vulnérable parce que leurs populations dans la faune ont diminué en raison de la chasse illégale, de la perte et de la fragmentation de leur habitat, la naissance de Ces spécimens représentent l’espoir pour l’avenir de cette espèce charismatique, ambassadrice des animaux sauvages d’Afrique.

Le ministère de l’Environnement de la capitale, par le biais de la Direction générale des zoos et de la conservation de la faune, continuera à œuvrer pour la sensibilisation et la promotion d’actions de protection de la faune et de l’environnement.