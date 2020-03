Les médecins demandent à rester à la maison “Ce ne sont pas des vacances”. Très peu le respectent

Compte tenu des mesures de santé qui ont été adoptées ces derniers jours dans le pays et de la stratégie adoptée par le ministère de l’Éducation publique pour suspendre tous les cours en présentiel à tous les niveaux de l’éducation nationale, la phrase «Ce ne sont pas les vacances est devenue virale »Dans différentes plateformes sociales, ce qui précède afin de sensibiliser, car apparemment beaucoup de gens n’ont pas pris le problème au sérieux et ont décidé de profiter de ces pauses pour des vacances dans différents lieux touristiques.

Ce qui précède est dérivé de l’annonce faite par le ministère de l’Éducation publique (SEP), où la décision de suspendre toutes les classes à partir du 20 mars de cette année a été rapportée, et de faire avancer les vacances de Pâques comme mesure préventive de possible infections du nouveau coronavirus Covid-19.

Ce message a suscité une grande inquiétude auprès de divers utilisateurs des réseaux sociaux, car ils ont vu d’un mauvais œil qu’une instance officielle se réfère à la période de protection pour éviter les contagions comme des “vacances”; Ils ont souligné que cela pouvait créer de la confusion au sein de la population, encourager les gens à voyager et provoquer une propagation excessive du virus.

En quelques instants, le ministère de l’Éducation publique a rectifié et appelé la population à procéder à un isolement volontaire dans leurs foyers, mais l’expression “Ce n’est pas des vacances” est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, où les gens ont souligné que ce n’était pas une période vacances, mais une période pour prendre des mesures préventives et éviter de sortir le moins possible pour contenir la propagation du virus.

