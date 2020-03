Les médecins demandent d’éviter l’effondrement du système de santé

Mexique.- Cette pandémie va être longue, les deux prochaines semaines seront importantes, elles seront le pic de la vague d’infections tant que ce problème pourra être maîtrisé, préviennent les médecins María Isabel León Rodríguez et Gustavo Alejandro Casas AparicioPar conséquent, la meilleure stratégie pour contenir ce virus qui est là pour rester est d’avoir une distance appropriée afin de ne pas transmettre facilement la maladie, en particulier aux groupes vulnérables.

“Pour l’ensemble de la population, il est extrêmement important que nous prenions conscience et que nous restions chez nous, car sinon cela pourrait impliquer une augmentation des cas de contagion, qui se traduira par un effondrement du système de santé et un pire scénario, les deux pour la partie économique du pays, ainsi que pour la partie médicale en raison des ressources et des médicaments », a-t-il souligné Dr León Rodríguez.

“Ce n’est pas une épidémie qui va prendre deux ou trois semaines, ce virus est là pour rester, c’est comme le virus de la grippe, on va être avec lui”, a expliqué le néphrologue et interniste qui, comme son collègue, qui Elle fournit ses services en tant que spécialiste des secteurs public et privé.

Là, la chose recommandée est l’isolement, qui s’appelle la quarantaine, qui est en fait de 14 jours, c’est-à-dire lorsque la période passe de transmissibilité de la maladie.

La directive sur la façon dont les cas seront présentés nous sera donnée au cours des deux prochaines semaines, a révélé María Isabel León Rodríguez, mais il est probable que le retour normal aux activités, tel qu’il avait été initialement prévu le 20 avril, devra être poursuivi.

Mais cela sera déterminé par le nombre de contagions de cette semaine et celui qui suit, car, malgré le fait que des mesures de distance saine et d’isolement ont été recommandées pendant plus d’une semaine, un grand nombre de personnes sont toujours à l’extérieur, elles ne se sont pas conformées à cette recommandation et cela pourrait impliquer que la semaine qui s’est terminée hier et la semaine qui suit, peuvent encore être des périodes de contagion.

Ensuite, comme 15% des patients peuvent avoir une maladie modérée, avec des symptômes plus marqués de fièvre, de malaise général, etc., et ils doivent être soignés de plus près. Avec ces patients, ils doivent être en attente pour éviter leur détérioration respiratoire, qu’ils ne s’arrêtent pas à court d’air ou que la fièvre soit incontrôlable.

Un autre cas, qui est le plus important, concerne les symptômes, mais ils présentent de nombreux facteurs de risque tels que le diabète, l’obésité, l’hypertension, le tabagisme, une insuffisance rénale ou hépatique et l’asthme, qui devraient être hospitalisés, bien que l’objectif initial soit les garder isolés à la maison.

Le diabète, l’hypertension et l’obésité touchent une grande partie de la population de notre pays. Ceux qui en souffrent sont des personnes dont le système immunitaire est faible, car elles vivent avec une réponse inflammatoire et une capacité immunitaire diminuée, qui vivent sujettes à être plus sévèrement attaquées par une infection virale, a déclaré le Dr Casas Aparicio.

Le Dr León Rodríguez a déclaré qu’en ce qui concerne le traitementEn général, nous manquons de vaccin et il est probable que nous ne l’aurons pas avant 12 ou 18 mois, et bien qu’il existe certaines options de traitement, aucune n’a été prouvée à ce jour. Et cela coïncide avec les maisons de médecins qui, cependant, ont aujourd’hui des mesures pour se déplacer avec des patients gravement malades.

Il a ajouté que le virus est une chose sérieuse et pour empêcher la vague de la pandémie de passer le plus tôt possible sans effondrer le système de santé, il y a actuellement la distance saine qui s’est propagée dans les médias. Chaque fois que nous nous tenons par la main, avons peu de contacts avec les gens qui nous entourent, car cela nous évitera d’être infectés.

Finalement, Le Dr María Isabel León a jugé très pertinent que la population prenne conscience et prenne ses responsabilités“Parce que nous devons tous contribuer à ce que nous devons faire de chacune de nos tranchées, afin que nous puissions mener à bien ce processus et essayer d’aplanir la courbe des personnes infectées par des coronavirus.”

