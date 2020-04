Les médecins utilisent des photos de leurs visages souriants pour que les patients voient au-delà de leur masque

Une idée pour égayer les patients

Dans le monde, la pandémie de coronavirus s’est propagée à plus de 1,5 million de personnes, selon les chiffres enregistrés. Les États-Unis sont l’un des pays qui s’est rapidement positionné comme le principal virus de contagion. Son personnel médical combat déjà la maladie depuis quelques semaines.

L’un des responsables de la surveillance des personnes infectées par COVID-19 à San Diego, Robertino Rodríguez, a élaboré un plan pour rendre ses patients moins difficiles ces jours-ci à l’hôpital Scripps Mercy.

Il savait que son apparence n’était pas du tout encourageante, tout le temps qu’il devait être couvert de la tête aux pieds avec son équipement de protection individuelle, ses lunettes et son masque. Donc, pour rendre son apparence “plus conviviale”, il a eu une idée merveilleuse, Il a décidé de prendre une photo plastifiée de lui où il peut être vu en souriant.

Sur la photo, elle a une image de lui souriant et plus sympathique, elle l’a partagée sur Instagram et est rapidement devenue virale.

«Hier, je me sentais mal pour mes patients à l’urgence lorsque je suis entré dans la salle avec mon visage couvert d’EPI. Un sourire rassurant fait une grande différence pour un patient effrayé. Aujourd’hui, j’ai donc fabriqué une plaque stratifiée géante pour mon EPP. Pour que mes patients puissent voir un sourire réconfortant et réconfortant. » lire dans votre message

Ses collègues de l’hôpital ont fait de même et c’est devenu une tendance pour tous ceux qui s’occupent des personnes souffrant de coronavirus.

«Je continuerai à porter l’insigne jusqu’à ce que je n’ai pas à porter de masque. Mes collègues et d’autres agents de santé le font également et je reçois des photos d’autres agents de santé à travers le pays inspirées par ma photo. » Dit Robertino.

Un des patients de ce grand médecin lui a commenté ému, le remerciant pour le geste: “Un sourire aide beaucoup à changer une vie.”

C’est un geste tendre de la part des personnes qui s’occupent de nous qui vaut beaucoup. Partagez-le avec vos amis. La bonne nouvelle nous aide à réaliser qu’ensemble nous sortirons de cette maladie.

