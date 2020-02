Les médias seraient «sans pitié» si le prince Harry et Meghan Markle retournaient un jour dans la famille royale

Cela fait seulement quelques semaines que le prince Harry et Meghan, la duchesse de Sussex ont choqué le monde en annonçant qu’ils quittaient essentiellement la famille royale britannique. Les disciples royaux se sont d’abord demandé si cela était même permis. Ensuite, ils ont réfléchi aux aspects pratiques de ce que leur séparation signifierait pour la dynastie royale. Et enfin, les fans se sont retrouvés avec une seule question: Harry et Meghan envisageraient-ils de revenir?

Nous devons supposer que le duc et la duchesse ont longuement réfléchi à leur départ avant de faire le choix sans précédent de le faire. Pourtant, les gens changent constamment d’avis. Une chose sur laquelle presque tout le monde est d’accord? La presse éviscérerait positivement ce couple royal si jamais il rejoignait la famille royale.

Le prince Harry et Meghan Markle | Chris Jackson – Piscine / .

Le prince Harry et Meghan Markle réévalueront leur décision

dans un an

Harry et Meghan ont clairement indiqué qu’ils considéraient la scission comme permanente. Mais la reine Elizabeth n’était pas si pressée de les couper définitivement. Lors d’une déclaration suite à leur annonce, Sa Majesté a semblé laisser la porte ouverte au retour du duc et de la duchesse de Sussex dans un an.

“Le choix de Harry et Meghan

d’indépendance semble tout à fait clair pour le moment “, royal

commentateur Richard Fitzwilliams a expliqué

à Insider.

«Cependant, personne ne peut

prédire l’avenir avec certitude et la reine, après avoir publié un

déclaration après le sommet de Sandringham confirmant qu’ils n’utiliseront pas leur

titres royaux et se retireront des fonctions royales mais resteront membres du royal

famille, a sagement permis une réévaluation de la situation après un an. »

Voir ce post sur Instagram

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus sincères pour votre soutien continu. » – Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

Un post partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 8 janvier 2020 à 10h33 PST

Les médias peuvent être la raison

ils ne reviennent jamais

Il y a plus d’une chose qui

contraint le prince Harry et Meghan à quitter la famille royale. Cependant, le plus grand

coupable est le stress que l’attention des médias a mis sur leur vie, ainsi qu’un traitement injuste

dans la presse. Le couple est même allé jusqu’à poursuivre

certaines publications.

Et s’ils reviennent, les choses

sont presque garanties d’aller de mal en pis. Si Harry et Meghan décidaient

pour revenir, “la famille royale les accueillerait certainement de nouveau

d’armes », a déclaré l’expert royal Marlene Koenig à Insider.

«Mais les médias seraient

sans pitié », a-t-elle poursuivi. “Je m’attendrais à des commentaires sur les queues

entre leurs jambes. “

Quelque chose de majeur devrait

arriver à ramener Harry et Meghan

Voir ce post sur Instagram

À Tembisa, Johannesburg, aujourd’hui, le duc et la duchesse se sont rendus pour rencontrer de jeunes entrepreneurs au centre YES – une ruche pour la créativité et l’entreprise sociale. Leur visite a été une incroyable découverte de l’ingéniosité et de l’opportunité – de voir des entreprises qui variaient de la nourriture aux produits sanitaires essentiels pour les femmes locales. Au cours de leur visite, ils ont pu goûter à la nourriture du «Chef Mish» – un gagnant du chef cuisinier local – qu’il prépare sur le site dans le cadre de son activité de restauration et de son café. Ils ont ensuite rejoint les membres de la communauté YES pour participer à des formations et des tests qui les aideront à acquérir des compétences et à trouver du travail. Au troisième arrêt aujourd’hui, l’entrepreneur Moss a montré au duc et à la duchesse les produits biologiques qu’il cultive dans le canton avec l’aquaponie – approvisionnant les restaurants locaux. Et enfin, le duc et la duchesse ont rencontré les femmes derrière les incroyables solutions de soins Blossom – qui fabriquent 80 000 serviettes hygiéniques chaque mois pour les femmes de leur communauté. Ils sont 100% compostables et fournissent un produit essentiel à faible coût pour les femmes et les filles. La duchesse a longtemps fait campagne sur ce sujet et écrit dans le magazine Time en 2017, en disant: «Dans les communautés du monde entier, le potentiel des jeunes filles est gaspillé parce que nous sommes trop timides pour parler de la chose la plus naturelle du monde. À cela, je dis: nous devons pousser la conversation, mobiliser l’élaboration des politiques entourant les initiatives de santé menstruelle, soutenir les organisations qui encouragent l’éducation des filles à partir de zéro, et dans nos propres maisons, nous devons nous élever au-dessus de notre timidité puritaine en matière de parler de menstruations. ” • Voir notre article précédent pour voir le discours des ducs #RoyalVisitSouthAfrica Photo © images Images PA

Un post partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 2 octobre 2019 à 5 h 26 HAP

Le prince Harry n’était pas ravi

avec les médias avant l’arrivée de Meghan. Et après, il a commencé à vraiment mépriser

leur. Il faudrait un événement majeur pour lui faire changer d’avis sur le fait de devenir un

citoyen privé, se protégeant ainsi lui-même et sa famille des

la rota royale (le système qui permet à certains photographes d’assister à toutes les

événements royaux).

Les fans prédisent que Harry

rejoindre la famille royale si lui et Meghan divorcent. Cependant, sur la base de

combien il est prêt à sacrifier pour assurer le bonheur de sa femme, cela semble

comme une conclusion improbable.

La seule façon pour le duc et la duchesse

de Sussex pourrait envisager de revenir à la vie royale est autrement s’ils avaient

une sorte de garantie qu’ils recevraient un traitement équitable à l’avenir. Malheureusement,

cela n’arrivera jamais.