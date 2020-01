Les meilleures blagues Marvel sur «Les Simpsons», Jennifer Aniston voulait être Wonder Woman & More / Film

Publié le mardi 21 janvier 2020 par Ethan Anderton

Qui quitte le casting de Éclair noir cette saison? Volonté Jeffrey Dean Morgan jouer un rôle dans Les garçons? Est Jared Harris en jouant Doc Ock dans Morbius? Comment un Captain America: guerre civile scène supprimée changer la Veuve noire film? Avez-vous remarqué des similitudes entre Casquette combat Thanos dans Fin du jeu et Thor combat Ponton dans Les Vengeurs? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Maintenant que Batwoman est sorti à Gotham City, qu’est-ce qui attend la super-héroïne de DC Comics dans l’épisode 11?

Damon Gupto, qui jouait Inspecteur Bill Henderson sur Éclair noir, quittera la série très bientôt.

Quelqu’un est de retour du futur dans une promo pour le onzième épisode à venir de la cinquième saison de Super Girl.

Comic Book Resources a traversé la longue histoire des jeux vidéo avec Homme chauve-sourisLe méchant Le Joker.

Éclair noir traite d’un conflit d’intérêts avec un certain méchant dans le dernier épisode à venir.

Ressources de bande dessinée pense Crise sur des terres infinies correction d’un gros problème dans DC Extended Universe.

Disney a rassemblé certaines des meilleures références Marvel de Les Simpsons maintenant qu’ils sortent sur Disney +.

Les garçons scénariste / producteur exécutif Eric Kripke offert Jeffrey Dean Morgan un rôle dans la troisième saison.

