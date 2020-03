Les meilleures chaînes YouTube True Crime à regarder en rafale pendant la mise en quarantaine des coronavirus

Parfois, vous devez traverser une crise comme l’épidémie de coronavirus avec de la musique apaisante et des séances de méditation… et parfois vous avez besoin d’un vrai crime.

Ces cinq chaînes YouTube engagées et véritablement criminelles, bien documentées, vous éviteront la quarantaine COVID-19 et feront en sorte que les heures d’auto-isolement ne ressemblent à rien.

Chris Hansen | Mike Pont / WireImage

Café et crime avec Stephanie Harlowe

Stephanie Harlowe se démarque parmi les véritables crimes d’aujourd’hui

YouTubers en raison de la profondeur des recherches qu’elle effectue sur chaque cas.

Sur sa série Coffee and Crime Time, ce YouTuber couvre de tristement célèbres histoires de vrais crimes, comme Charles Manson et son culte des disciples, des affaires en cours comme Lori Vallow et ses enfants disparus JJ Vallow et Tylee Ryan, et des controverses notoires récentes (comme Scott et Laci Peterson, Michelle Carter et Conrad Roy, l’affaire JonBenet Ramsey, et Casey et Caylee Anthony).

Il s’agit, pour le moins, d’une véritable série de crimes à voir absolument. Harlowe couvre de nombreux cas sur plusieurs épisodes et inclut des détails ultra-spécifiques que de nombreux autres journalistes, podcasteurs et YouTubers ont tendance à laisser de côté. Si vous voulez trouver une chaîne YouTube à mettre en arrière-plan pendant des heures comme un podcast pendant la quarantaine des coronavirus, c’est certainement la bonne.

True Crime Daily

La chaîne YouTube True Crime Daily a commencé comme une série de journalisme d’investigation appelée Crime Watch Daily, animée par Matt Doran dans la saison 1 et l’infâme Chris Hansen (anciennement de To Catch a Predator) dans les saisons 2 et 3. Maintenant, les histoires de True Crime Daily sont en direct sur YouTube, généralement en segments de 20 minutes faciles à suivre.

Cette chaîne couvre de nombreuses histoires macabres et mystérieuses qui ne sont pas beaucoup diffusées dans les médias grand public. Mais le style de diffusion – qui comprend des interviews de personnalités clés dans chaque cas et des informations extraites de rapports de police et d’interrogatoires – est similaire à 60 Minutes ou aux informations du soir, contrairement à de nombreuses chaînes YouTube d’aujourd’hui.

Réseau BuzzFeed non résolu

La populaire chaîne YouTube du réseau non résolu de BuzzFeed évacue la poussière des mystères mis au jour et des délits non résolus. Il couvre également toutes les choses étranges, macabres, sectaires et loufoques, de la mort mystérieuse d’Edgar Allen Poe aux disparitions inexpliquées et aux enquêtes criminelles complexes.

Ce canal est un bon moyen de vous aider à traverser l’épidémie de coronavirus si vous aimez les sensations fortes et les fantômes. En plus de véritables histoires de crime, il comprend également des ventilations des théories du complot populaires, des questions et réponses avec des enquêteurs paranormaux et des médiums présumés, et des histoires déchirantes à la première personne sur tout, des enlèvements survivants aux frappes de la foudre.

Danelle Hallan

Danelle Hallan est un vrai crime YouTuber très populaire, et pour une bonne raison. C’est une excellente conteuse et écouter ses vidéos, c’est comme parler d’une histoire dans les nouvelles avec un ami proche et bien informé. Le contenu de Hallan se concentre un peu sur les cas de personnes disparues, en particulier ceux impliquant des enfants et ceux qui sont en cours.

Après avoir écouté chacune des vidéos de Hallan, qui détaillent les décès suspects, les enlèvements et même les évasions déchirantes, vous voudrez peut-être tenir vos proches un peu plus près.

C’est un crime

Le canal It’s a Crime est un bon choix si (surtout pendant la pandémie de coronavirus) vous sentez que vous savez tout ce qu’il y a à savoir sur un cas donné.

Chaque vidéo aborde en détail un aspect spécifique d’un

cas, comme un personnage secondaire qui n’a pas retenu l’attention du grand public, ou

un certain jour dans la chronologie d’un cas qui n’a pas été beaucoup discuté par

d’autres canaux. Les affaires récentes couvertes sur It’s a Crime incluent Lori

Affaire Vallow / Chad Daybell, tragédie Evelyn Mae Boswell et Gannon Stauch

récit.