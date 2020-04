Les meilleures émissions de télévision à venir sur Netflix en mai 2020 | Les choses

La télévision existe désormais à une époque où les services de streaming ne sont plus l’exception, mais plutôt la norme. Netflix a aidé à inaugurer cette nouvelle tendance et bien qu’il y ait de nombreux concurrents de streaming dignes qui sont venus au fil des ans, Netflix est toujours considéré comme le leader à bien des égards. Non seulement Netflix possède une impressionnante écurie de programmes acquis, mais ils ont également la plus grande bibliothèque de contenu original.

Netflix a fait une impression majeure avec tous les genres, mais ils sont maintenant à un point où ils génèrent tellement de contenu qu’il peut être facile de se perdre dans le mélange et de manquer de nouveaux arrivants passionnants. Mai marque un grand moment pour Netflix et il y a de sérieux frappeurs lourds qui sont ajoutés à la bibliothèque du service ce mois-ci. C’est l’un des mois les plus excitants pour Netflix.

15 Space Force est le dernier de Greg Daniels

Via BT.com

Greg Daniels est l’un des plus grands noms de la comédie et il est responsable de sitcoms influents tels que The Office, Parks and Recreation et The Good Place. Space Force, sa nouvelle comédie pour Netflix, réunit Daniels avec Steve Carell. La série prend le flair naturel de Daniels pour les comédies en milieu de travail et le relie à la nouvelle branche des forces spatiales du gouvernement.

14 Hollywood est le point de vue de Ryan Murphy sur l’âge d’or de la célébrité

Via TVLine.com

Ryan Murphy est responsable de certaines des séries les plus populaires actuellement à la télévision, comme American Horror Story et Pose. Sa nouvelle série, Hollywood, est l’hommage de Murphy à l’aube de l’ère majeure de l’industrie cinématographique. Cependant, Murphy applique une vision révisionniste de l’histoire en regardant les outsiders de cette période alors qu’ils se mêlent à des personnages réels.

13 La saison 2 de Dead To Me approfondit les mystères émotionnels de l’émission

Via Vulture.com

Dead to Me est une comédie très sombre qui se concentre sur la nature compliquée de la vérité et des relations. La série aborde le meurtre, la dépression et les territoires très lourds, mais les performances magnétiques et la chimie entre Christina Applegate et Linda Cardellini sont une raison suffisante pour regarder cette émission. La saison 2 du programme ne fait que pousser leur relation vers un endroit plus complexe.

12 The Eddy ramène Damien Chazelle à ses racines musicales

Via FT.com

La carrière du cinéaste Damien Chazelle a lentement couvert des endroits plus ambitieux comme l’espace, mais son plus grand amour a toujours été la musique. The Eddy revient à cet endroit alors qu’il raconte une histoire sérieuse sur les difficultés d’un propriétaire de club de jazz à Paris. Andre Holland est à la tête du casting et il touche un aspect très différent du genre musical.

11 She-Ra et les princesses de Power Saison 5 redéfinit un classique

Via ScreenRant.com

La propriété de She-Ra n’a pas toujours gagné le même niveau d’acclamation que son homologue, He-Man, mais la série Netflix moderne du personnage a réinventé le personnage de manière très excitante. Le dessin animé She-Ra associe une action passionnante à une narration honnête de l’âge et transforme ce conte fantastique en quelque chose qui est étonnamment comparable.

10 La saison 3 de Bordertown révèle une toile de crime dangereuse

Via PopSugar.com

Bordertown est un drame policier finlandais qui fonctionne avec une esthétique aussi sombre et granuleuse. Un détective qualifié prend un travail apparemment facile pour qu’il puisse mieux se connecter avec sa famille, mais quand une série de meurtres a lieu, il est entraîné dans un endroit très sombre. Chaque saison de Bordertown se rend sur un territoire plus inquiétant car tout cela pèse sur lui.

9 Dorohedoro est un nouvel anime sauvage situé dans un monde surréaliste du crime

Via MonstersAndCritics.com

Netflix s’est bâti une bonne réputation avec la série animée qu’il a prise dans sa bibliothèque. Certaines de ces acquisitions sont destinées aux nouveaux venus dans le genre, mais Dorohedoro est un truc intense. Il présente un monde plein de criminels qui ont tous des pouvoirs mystérieux et portent des masques absurdes. Un jeu compliqué se déroule entre ces nombreuses organisations criminelles alors que la recherche d’une identité perdue devient incontrôlable.

Connexes: 15 émissions de télévision comme le bureau que vous pouvez regarder sur Netflix

8 Into The Night est une nouvelle approche intelligente de la fin des jours

Via DekhNews.com

Il existe de nombreuses histoires créatives d’apocalypse qui ont jeté un regard personnel sur la fin du monde. Into the Night se démarque de la foule car il raconte un mystère suspense où la lumière du soleil est le tueur et un avion plein de survivants doit rester dans l’obscurité et chercher des réponses à tout cela.

7 White Lines est un thriller qui revient à la famille

Via Whats-On-Netflix.com

White Lines est une nouvelle série sur Netflix qui prend le faste et le glamour d’un endroit comme Ibiza, mais la plonge dans un mystère passionnant. La série vient d’Alex Pina, le créateur de Money Heist, et s’articule autour d’un frère à la recherche de sa sœur disparue à Ibiza, mais en découvre bien plus.

6 Riverdale saison 4 est la plus folle encore

Via Decider.com

Le public était sceptique lorsqu’une version modernisée et sexy d’Archie a été mise en production au CW, mais Riverdale est devenu l’un des plus grands succès du réseau et un phénomène culturel. La dernière saison de Riverdale rejoint maintenant Netflix et elle prend les plus grandes fluctuations à ce jour alors qu’elle taquine la mort de l’un de ses personnages centraux.

Connexes: 10 émissions du top 10 de Netflix qui valent le coup d’œil (5 à ignorer)

5 La saison flash 6 propulse le héros de la bande dessinée vers de nouveaux sommets

Via DigitalSpy.com

L’adaptation télévisuelle actuelle de The Flash a franchi de nombreux jalons pour une série de super-héros et même si la série a connu de sérieuses difficultés croissantes au fil des ans, elle essaie toujours de tirer des leçons de ses erreurs. La saison 6 de The Flash trouve une excellente structure pour son récit car plusieurs arcs composent l’année, plutôt qu’un seul grand. De plus, l’épisode Crisis on Infinite Earths est un vrai moment fort.

4 Workin ‘Moms La saison 4 a des rires dirigés par des femmes plus forts

Via Whats-On-Netflix.com

Comédie venue du Canada, Workin ’Moms a volé sous le radar pendant un certain temps, mais avec le succès d’autres exportations canadiennes comme Schitt’s Creek, la série a trouvé une nouvelle vie. La comédie intelligente est centrée sur un groupe de mères minces entre leurs nombreuses obligations dans la vie, mais l’écriture va dans des endroits surprenants et progressistes.

Connexes: 15 émissions de télévision les plus sous-estimées sur Netflix (vous devez vérifier)

3 La saison 2 charmée pousse les nouvelles sorcières à grandir

Via DenOfGeek.com

Le Charmed original était un plaisir coupable sur la WB, mais ce redémarrage moderne de la série ajoute juste assez de sérieux au drame pour atteindre un équilibre amusant pour la série surnaturelle. Charmed regarde un trio de sorcières qui grandissent pour mieux comprendre et affiner leurs pouvoirs magiques. C’est une prise amusante sur les sorcières.

2 Des ressources inhumaines racontent une conspiration d’entreprise

Via Netflix.com

Inhuman Resources est une série espagnole qui raconte un mystère engageant qui se transforme en une conspiration massive. Un homme qui n’a pas de chance s’applique à une opportunité d’emploi attrayante, mais lorsqu’il pénètre dans l’entreprise, il commence à réaliser qu’il est un pion dans quelque chose de beaucoup plus grand et que son nouvel emploi peut littéralement être sa mort.

1 Valeria est une histoire amusante de découverte de soi

Via Netflix.com

Valeria est basée sur les romans populaires d’Elisabet Benavent et ressemble presque à une version espagnole du journal de Bridget Jones. Le personnage titulaire de la série se trouve à la croisée des chemins lorsqu’elle rencontre des obstacles à la fois romantiques et créatifs.Elle se tourne donc vers son trio d’amis pour obtenir du soutien, car tout le monde en apprend plus sur eux-mêmes au cours du processus.

Suivant: 15 films comme Inception que vous pouvez regarder sur Netflix