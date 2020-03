Les meilleures émissions de télévision et films à venir sur Netflix en avril 2020 / Film

Étant donné que vous allez probablement être enfermé à la maison pendant au moins les prochaines semaines, vous aurez besoin de beaucoup de contenu en streaming pour passer le temps. Heureusement, April propose une nouvelle gamme de programmes originaux et de titres de bibliothèque pour vous retenir. Cela pourrait vous aider à rester sain d’esprit pendant ces périodes chaotiques. Alors sans plus tarder, regardons quelques-unes des meilleures émissions de télévision et films à venir sur Netflix en avril.

Communauté: la série complète

C’est vrai, toute la série du créateur de Rick et Morty Dan Harmon arrive sur Netflix. Les six saisons seront disponibles au début du mois, et c’est le spectacle parfait pour se gaver. Plein de références et d’histoires brillantes de la culture pop, c’est le mélange parfait de goofy et sharp, et il a une distribution incroyable qui comprend Joel McGale, Chevy Chase, Donald Glover, Gillian Jacobs, Alison Brie, Ken Jeong, Yvette Nicole Brown, et Danny Pudi. (Le premier avril)

Rapport minoritaire

Rendez hommage à la fin Max Von Sydow en regardant sa performance dans l’un des Steven SpielbergLes meilleurs films de science-fiction. Tom Cruise les stars du film se déroulent dans un avenir où les crimes sont évités avant même qu’ils ne se produisent grâce à des êtres psychiques appelés précogs et à une division de l’application des lois connue sous le nom de pré-crime. Mais que se passe-t-il lorsque l’un des pré-crimes est censé commettre un meurtre? Si vous n’avez pas encore vu ce film, découvrez-le par vous-même. (Le premier avril)

Route de la perdition

Tom Hanks devient sombre et graveleux dans ce drame de la foule du réalisateur Sam Mendes cela met le vainqueur des Oscars en fuite avec son fils après que sa famille mafieuse adoptée se soit retournée contre lui. Hanks est un trésor américain, et dans ce film, il prouve qu’il n’est pas toujours doux et attachant. De plus, les fans d’Arrowverse pourraient être surpris de voir la star de Superman Tyler Hoechlin co-vedette dans ce film quand il était beaucoup plus jeune. (Le premier avril)

La mort de Staline

Si Veep vous manque sur HBO, alors voici un film qui aidera à combler le vide. Armando Iannucci écrit et dirige cette satire historique sèchement hilarante sur la mort du dictateur Joseph Staline et la lutte frénétique de pouvoir qui a suivi pour déterminer qui allait devenir le prochain chef soviétique. La meilleure partie de ce film est que le casting exceptionnel, qui comprend Steve Buscemi, Jeffrey Tambor et Jason Isaacs, n’essaie même pas de mettre des accents russes. Ils jouent simplement avec leur propre dialecte, ce qui rend la procédure encore plus amusante. (Le premier avril)

Conducteur de taxi

Si vous avez aimé Martin Scorsese‘S The Irishman sur Netflix, peut-être aimeriez-vous vous plonger dans les débuts de la carrière du cinéaste avec l’un des meilleurs films de sa carrière. Robert de niro stars dans ce film sur un chauffeur de taxi mentalement instable qui se sent obligé de nettoyer les poubelles à New York. C’était l’un des films qui a inspiré Joker, mais tout ce que Todd Phillips a essayé de faire avec ce film se fait infiniment mieux ici. (Le premier avril)

La trilogie matricielle

La Matrix 4 est en route, même si la production est actuellement suspendue en raison de problèmes de coronavirus, il n’y a donc pas de meilleur moment pour revoir la trilogie dirigée par Les frères et sœurs Wachowski. Le premier film est de loin le meilleur de la série, et bien que beaucoup aient tourné les suites au fil des ans, je trouve toujours The Matrix Reloaded plus que satisfaisant, et il est seulement entaché par le fait que la conclusion de The Matrix Revolutions est plutôt insatisfaisant. Mais même ainsi, si vous n’avez pas vu cette franchise depuis un moment, ou peut-être pas du tout, cela vaut vraiment la peine d’être regardé. (Le premier avril)

Le réseau social

Il y a une raison pour laquelle cela figurait facilement en tête de notre liste des meilleurs films de la décennie s’étalant de 2010 à 2019. C’est David Fincher à son meilleur, et il a pris ce qui ressemblait à une idée boiteuse pour un biopic et l’a transformé en une étude de personnage fascinante non seulement de Mark Zuckerberg (joué parfaitement par Jesse Eisenberg), mais toute personne ayant déjà eu un compte Facebook. Et avec tout ce qui s’est passé avec Facebook ces dernières années, il est peut-être temps pour David Fincher et écrivain Aaron Sorkin de revisiter ce géant de l’internet pour une suite. (Le premier avril)

