Les meilleures émissions de télévision et films à venir sur Netflix en février 2020 / Film

Le temps est un peu plus chaud, mais il vaut toujours mieux s’installer dans le salon et regarder des films et des émissions de télévision dans le confort de votre foyer. Heureusement, Netflix a un nouveau lot de titres qui arrivera dans sa bibliothèque en février 2020, y compris d’anciens favoris et une flopée de nouveaux originaux que vous voudrez découvrir. Obtenez un aperçu des meilleures émissions de télévision et films à venir sur Netflix ci-dessous, et planifiez votre vie en conséquence.

Les autres gars

Adam McKay est devenu plus sérieux avec son cinéma ces jours-ci en s’attaquant aux problèmes politiques et économiques avec The Big Short et Vice. Si vous vous êtes déjà demandé d’où cela venait, vous avez peut-être oublié qu’Adam McKay a toujours été investi dans l’intérêt des États-Unis, et sa comédie The Other Guys met en lumière la corruption des entreprises à travers un cadre de comédie d’action mettant en vedette Will Ferrell et Mark. Wahlberg. Ce film est drôle, mais si vous restez pour le générique, il y a aussi une leçon d’économie pour vous éclairer.

Toute la collection de l’Académie de police

Bien sûr, tous les films de cette franchise ne sont pas bons. Certains d’entre eux sont carrément mauvais et stupides. Mais Hollywood ne fait plus de comédies comme ça, et ils ne font certainement pas de franchises de comédie qui durent sept tranches. Ceux-ci valent la peine d’être regardés simplement pour un voyage à travers l’histoire de la comédie, ainsi que pour les effets sonores impressionnants de Michael Winslow.

Fille cheval

Le réalisateur de Little Hours, Jeff Baena, revient avec un thriller psychologique sur une femme (Alison Brie) dont les rêves lucides commencent à la rendre de plus en plus instable. Brie a également écrit le film, et c’est une sélection officielle du Sundance Film Festival, donc ça vaut le coup de le vérifier, non?

Locke & Key

Après des années de faux départs et de tentatives infructueuses, la bande dessinée Locke & Key a finalement été transformée en une série à part entière chez Netflix. Dans la série, la mort d’un père déclenche un mystère irrésistible pour les membres de sa famille survivants alors qu’ils découvrent des clés magiques dans leur maison ancestrale. Les clés ont chacune des pouvoirs uniques, mais il y a aussi un démon qui se cache qui veut tout ce pouvoir pour lui-même. Cela nous semble bien.

À tous les garçons: P.S. Je t’aime encore

Après à tous les garçons que j’ai aimés avant de séduire les abonnés de Netflix, une suite tentera de recommencer. Celui-ci a un triangle amoureux différent sur Lara Jean Covey (Lana Condor), et vous n’aurez qu’à regarder pour voir à qui elle choisit de donner son cœur cette fois.

patrouilleurs de l’espace

Allez, vous les singes, vous voulez vivre pour toujours?! Le film d’action de science-fiction de Paul Verhoeven est si bon pour satiriser la propagande de guerre qu’il joue également comme un véritable jeu de superproduction. Regardez comment les adolescents du secondaire sont recrutés fraîchement sortis de leurs études pour mener une guerre contre les insectes envahisseurs. C’est horrible et violent d’amener tous les fans d’action, mais c’est destiné à être une moquerie de patriotisme aveugle, bien qu’à l’échelle mondiale, voire galactique.

La dernière chose qu’il voulait

Voici une autre sélection Sundance prévue qui arrivera sur Netflix ce mois-ci. Le dernier film de Dee Rees met en vedette Anny Hathaway, Ben Affleck, Willem Safoe et Rosie Perez, et il ressemble à un thriller de guerre exaltant. Il se déroule dans la tourmente de l’affaire Iran-Contra, mais il n’est pas basé sur une histoire vraie. Au lieu de cela, c’est une adaptation du livre du même nom de Joan Didion.

Jerry Maguire

En ce qui concerne la romance, Cameron Crowe a conçu l’un des meilleurs des années 1990. Ce n’était pas seulement une romance, mais un conte de passage à l’âge adulte pour un homme qui n’a jamais vraiment réalisé sa propre valeur et sa place dans le monde. C’est exaltant, touchant et a quelques-unes des meilleures performances que Tom Cruise, Renee Zellweger et Cuba Gooding Jr. aient jamais données. De plus, vous ne pouvez pas oublier Regina King dans son rôle de soutien de vol de scène aussi.

