Les meilleures émissions de télévision et films quittant Netflix en avril 2020 – / Film

Le mois tire à sa fin et tout est en feu. Nous devons tous rester à l’intérieur pour le moment – ce qui signifie que nous devrions avoir plus de temps pour nous asseoir et regarder Netflix. Mais vous feriez mieux de vous dépêcher sur certains titres, car à la fin du mois et au début d’avril, plusieurs grands films et émissions de télévision sont sur la route. Ce sont les émissions de télévision et les films qui quittent Netflix en avril 2020.

GoodFellas

Martin ScorseseChef d’œuvre GoodFellas fait partie de ces films qui sont sans cesse réutilisables. J’ai vu cette chose il y a environ un milliard de fois – et je n’en ai jamais marre. Donc, si vous n’en possédez pas de copie physique et que vous souhaitez revivre les exploits du criminel Henry Hill alors qu’il entre dans le monde de la mafia, vous feriez mieux d’agir rapidement – car le film quitte Netflix très bientôt.

Blade Runner: The Final Cut

Ridley Scott«S Blade Runner a une bonne part de différentes coupes, mais le soi-disant «Final Cut» est probablement le meilleur du lot. Se déroulant dans le futur (enfin, techniquement le passé maintenant), le film suit Harrison Ford comme Deckard, un flic qui traque les robots voyous. C’est un magnifique film hypnotique à la hauteur de sa réputation (bien que je sois controversé ici et que je pense que Blade Runner 2049 est mieux).

Trésor national

Écoutez, vous n’avez pas besoin de moi pour vous expliquer ce film, n’est-ce pas? Ses Trésor national. C’est un film où Nicolas Cage vole la Déclaration d’indépendance, et trouve également un tas de jeux de recherche de restes laissés par les pères fondateurs. C’est un chef-d’œuvre. Et cela quitte Netflix. Franchement, c’est un peu foutu pour Netflix de tirer ce classique en cette période de troubles, mais peut-être que cela finira sur Disney +.

Tigre accroupi Hidden Dragon

Le magnifique film de Wuxia d’Ang Lee reste aussi magnifique aujourd’hui qu’il l’était à son arrivée en 2000. L’histoire implique un guerrier (Chow Yun-Fat) dont l’épée a été volée à la femme qu’il aime (Michelle Yeoh). Une quête commence à le récupérer, ce qui lance une aventure inattendue pleine de combats défiant la gravité et d’un long désir profond et poétique.

Bébé au romarin

Bébé au romarin reste un classique de pierre froide (bien que cela soit compréhensible si vous ne voulez pas lui donner l’heure de la journée car c’est du réalisateur Roman Polanski). Mia Farrow est une femme au foyer de New York (enfin, une femme au foyer) qui tombe enceinte – et commence alors à soupçonner que ses voisins sont des satanistes qui veulent sacrifier son bébé. Elle a raison sur la partie sataniste, mais il se passe quelque chose de bien plus insidieux ici. Je suppose que vous savez ce que c’est à ce stade.

