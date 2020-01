Les meilleures émissions de télévision et films quittant Netflix en février 2020 – / Film

Une nouvelle année apporte de nouveaux films sur nos écrans, et encore plus de quitter nos services de streaming. Maintenant que janvier est terminé et que nos résolutions commencent à décliner, Netflix vous rappelle les films qui figurent sur votre liste de surveillance que vous vouliez voir. En février, plusieurs grands titres sortent du service. Donc, si vous avez gardé ces films dans votre liste de surveillance, il vaut mieux que vous les sautiez maintenant. Voici les émissions de télévision et les films quittant Netflix en février 2020.

District 9

Le premier long métrage de Neill Blomkamp a fait des vagues lors de sa sortie en salle en 2009, ce qui a valu au cinéaste des éloges en tant que nouvel auteur de science-fiction passionnant. Bien qu’il n’ait pas tout à fait été à la hauteur de cet éloge, District 9 reste aussi passionnant et intelligent qu’il y a plus de dix ans. Situé dans un monde de science-fiction où des extraterrestres appelés Crevettes ont atterri sur Terre et ont été relocalisés dans un bidonville appelé District 9, Sharlto Copley joue le rôle d’un bureaucrate maladroit qui contracte un mystérieux virus qui commence à altérer son ADN – et doit se tourner vers les extraterrestres mêmes que son gouvernement tente de réprimer. L’approche documentaire à petit budget du film et sa métaphore forte de l’apartheid maintiennent la pertinence urgente du district 9.

Lincoln

Daniel Day-Lewis se transforme en une performance transformatrice en tant que 16e président des États-Unis dans un biopic qui pourrait facilement être une sieste, mais que le réalisateur Steven Spielberg se transforme en un aperçu chaleureux et authentique de la vie d’Abraham Lincoln. Évitant intelligemment l’approche biopic typique de raconter la vie entière d’un personnage historique avec un ton respectueux, Lincoln montre plutôt quelques jours dans la vie du président alors que la guerre civile touche à sa fin. Le résultat est un portrait sincère et désarmant de l’humain derrière le héros.

Trainspotting

Choisissez la vie ou choisissez de regarder Trainspotting une dernière fois avant de quitter Netflix. Danny BoyleLe film policier sombre, éblouissant et déchirant grésille d’électricité et de crasse dans une égale mesure dans son récit d’un groupe de toxicomanes à l’héroïne dans un quartier économiquement déprimé d’Édimbourg. Ewan McGregor n’a jamais été aussi bon que Renton, perpétuellement autodestructeur, qui ne peut pas couper les liens avec son groupe d’amis encore plus destructeur, en particulier les terrifiants Robert Carlyle comme le canon lâche Begbie.

La matrice

Y a-t-il eu un film de science-fiction qui a laissé plus de traces dans la science-fiction au cours des deux dernières décennies que La matrice? le WachowskiLa franchise de science-fiction historique fera bientôt son retour avec le très attendu The Matrix 4, alors profitez-en pour regarder les trois premiers films avant de quitter Netflix. La matrice suit Keanu Reeves«Le pirate informatique Neo découvre que l’humanité a été asservie par des machines dans une réalité simulée pour récolter leur énergie bioélectrique, et est recrutée dans le cadre d’une révolution contre les machines. La matrice reste toujours aussi visionnaire et révolutionnaire, et ses effets visuels révolutionnaires résistent toujours à l’épreuve du temps.

Dans l’air

Jason ReitmanNominé aux Oscars Dans l’air est un portrait mélancolique et sans effort drôle d’un homme sans ancre, ancré par une excellente performance de George Clooney. Clooney joue le rôle d’un «réducteur» d’entreprise qui parcourt le pays en licenciant des gens pour gagner leur vie, dont la vie confortable dans les hôtels est bouleversée par l’apparition d’un employé ambitieux joué par Anna Kendrick et un autre voyageur fréquent joué par Vera Farmiga avec qui il établit sa première véritable connexion. Le scénario poignant de Reitman et Sheldon Turner et la direction décontractée et aérée de Reitman prêtent à l’intemporalité du film, en particulier dans la représentation prémonitoire du film de l’isolement technologique et du chômage de masse.

